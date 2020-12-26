北市自救 請民眾改到「不含萊劑專區」買豬肉
記者 陳弘志 / 台北報導
2020-12-26 10:33:19
立法院審查通過9項行政命令，含萊克多巴胺進口豬肉確定於明年(110)元旦獲准進口，台北市政府自救，呼籲市民可改到超商、超市、大賣場的「不含萊克多巴胺專區」買肉。
台北市政府指出，如果中央在邊境無法有效管理，且市場上的豬肉產品只標示國別，仍無法讓市民安心，有沒有清楚標示「是否含有萊劑」才是民眾所在意的。台北市透過《台北市食品安全自治條例》已經預告「連鎖超商、超市及大賣場設置不含萊劑專區」，並在24日公告「肉品進口商強制自主檢驗」，讓進口豬肉管理能夠食材溯源、明白標示萊劑，資訊會更透明，擔心的民眾可以改到「不含萊劑專區」選購。台北市政府表示，為使豬肉產品從源頭到架上都能資訊透明，台北市政府由內而外、由公而私，分層管理措施如下：
一、源頭端：明年(110)起強制台北市豬肉進口商自主檢驗萊劑，並於下半年公告強制業者於台北市食材登錄平台上傳檢驗報告。
二、連鎖通路端：公告明年起全市連鎖超商、超市、大賣場設立「不含萊克多巴胺專區」，供消費者辨識，自由選擇。
三、末端食品業者：台北市學校午餐、高中熱食部及公有場館已分別於今年10月、11月完成換約，使用國產豬肉，台北市政府同步完成輔導北市67家產後護理機構自主使用非萊豬，同時持續辦理食品販售、餐飲業者依法標示輔導作業。台北市政府指出，預計周一(28)日依據《台北市食品安全自治條例》第9條，正式公告從明年元旦起，連鎖通路商販售散裝生鮮豬肉產品將標示「不含萊克多巴胺專區」。