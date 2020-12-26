菲籍女揪同事吃鍋確診 同桌友人採檢均陰性
記者鄭婷襄/高雄報導
2020-12-26 11:23:49｜2020-12-26 11:24:20
20多歲的菲律賓籍女子，上個月底入境後，居家檢疫期滿後就揪團和同事好友一起吃火鍋，但自主健康管理首日未等待報告結果，就未戴口罩至人潮眾多的公共場所，市後被確診新冠肺炎，連帶一起吃鍋的同事都要進行居家隔離，高雄市衛生局今（26）日指出，9人採檢後均為陰性。
該名菲律賓籍女子是在11月底入境台灣，依規定進行14天居家隔離，檢疫期滿就到醫院自費篩檢，並應進行7天自主健康管理，但未等到檢驗報告出爐，女子就約了9位同事一起吃火鍋。沒想到檢驗報告出爐，發現女子確診新冠肺炎，因此和女子一起同桌共食的9名同事都要進行居家隔離，高雄市衛生局今日指出，該境外移入個案在自主管理期間與同事聚餐後確診，其全部密切接觸者在完成居家隔離後採檢均為陰性，確認無社區感染風險。
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