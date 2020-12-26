菲籍女揪同事吃鍋確診　同桌友人採檢均陰性

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菲籍女揪同事吃鍋確診　同桌友人採檢均陰性

記者鄭婷襄/高雄報導

2020-12-26 11:23:49｜2020-12-26 11:24:20

▲ 高市有一例境外移入確診個案，居家檢疫期滿後，自費檢驗才確診，但自主健康管理首日未等待報告結果，未戴口罩至人潮眾多的公共場所 ，不僅趴趴走還與同事共鍋吃火鍋。（圖／衛生局提供）
▲ 高市有一例境外移入確診個案，但自主健康管理首日未等待報告結果就與同事共鍋吃火鍋，之後確診，幸同桌友人完成居家隔離後採檢均為陰性。（圖／衛生局提供）
20多歲的菲律賓籍女子，上個月底入境後，居家檢疫期滿後就揪團和同事好友一起吃火鍋，但自主健康管理首日未等待報告結果，就未戴口罩至人潮眾多的公共場所，市後被確診新冠肺炎，連帶一起吃鍋的同事都要進行居家隔離，高雄市衛生局今（26）日指出，9人採檢後均為陰性。
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該名菲律賓籍女子是在11月底入境台灣，依規定進行14天居家隔離，檢疫期滿就到醫院自費篩檢，並應進行7天自主健康管理，但未等到檢驗報告出爐，女子就約了9位同事一起吃火鍋。
沒想到檢驗報告出爐，發現女子確診新冠肺炎，因此和女子一起同桌共食的9名同事都要進行居家隔離，高雄市衛生局今日指出，該境外移入個案在自主管理期間與同事聚餐後確診，其全部密切接觸者在完成居家隔離後採檢均為陰性，確認無社區感染風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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