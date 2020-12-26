推動數位身分證卡關 徐國勇：沒疑慮後再處理
記者鄭宏斌／台北報導
2020-12-26 12:18:49｜2020-12-26 12:20:39
內政部推動數位身分證，過程一波三折，屢屢遭到各界質疑有資安疑慮。原本選定明年一月在新竹市小規模試辦，不料，新竹市政府卻緊急宣布傾向暫緩實施，讓中央趕緊介入溝通。對此，內政部長徐國勇今（26）日受訪表示，會再溝通，數位身分證會在大家沒有疑慮後，再繼續處理。
內政部原訂明年一月在澎湖縣、新竹市及新北市等3縣市小規模試辦數位身分證，且於明年七月全面換發。後來縮減範圍、僅在新竹市試辦，不料，雖然新竹市是綠營自家人執政，昨天卻突然猛踩煞車、宣布傾向暫緩，形同「小弟打臉老大哥」。行政院長蘇貞昌上午受訪時表示，有些人對資安有疑慮，他已經責成內政部一定要好好地溝通，說明清楚，不必貿然推動。
徐國勇上午受訪時說，數位身分證是行政院重大政策，會依據政院指示做相關的處理。至於明年一月新竹市試辦期程是否不變？徐說，會再溝通。
徐國勇表示，他昨天到中央印製廠看卡片印製過程，印製過程都很縝密；行政院政務委員唐鳳是資安專家，大家都可以信任，日前唐鳳與他一起直播向大家解釋，內政部會一步一步在大家沒有疑慮後，再繼續處理。媒體追問，新竹市傾向暫緩試辦，是否有先知會內政部？對此，徐國勇僅說，會用更好的方法，讓民眾放心，有關資安的疑慮，該做的都會做好