中職／朱立人證實隨味全龍訓練　投入明年選秀

台灣旅美捕手吉力吉撈．鞏冠(朱立人)今年季後未和克里夫蘭印地安人續約，日前傳出和中職味全龍隊簽下自行培訓合約，今(26)日受訪時證實此事，並表示會投入明年中職選秀，但也不放棄旅美機會。 我是廣告 請繼續往下閱讀 受到2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，小聯盟球季賽事取消，26歲的朱立人今年季後未被印地安人續約，成為自由球員，朱立人今天證實目前跟著味全龍自主培訓中。朱立人表示和經紀公司和各方討論，加上與味全龍總教練葉君璋是舊識，因此到味全龍訓練，「之前有交集比較熟悉，葉老師也敢直接給我意見。」對於明年參加中職選秀傳聞，朱立人證實會參加並解釋，「去年一整年空白，因為疫情關係和經紀公司和家人討論後留在台灣，若去美國還有機會也不排除。」▲「2020 BE HEROES棒球訓練營」今明兩日在彰化舉行，由王建民領銜，率陳鏞基、李振昌、江少慶、吉力吉撈．鞏冠、張閔勛、林立、江國豪、鄭宗哲，指導彰化縣當地6支少棒隊。。（圖／鍾東穎攝 ,2020.12.26） 「2020 BE HEROES棒球訓練營」今明兩日在彰化舉行，由王建民領銜，率陳鏞基、李振昌、江少慶、吉力吉撈．鞏冠、張閔勛、林立、江國豪、鄭宗哲，與彰化縣當地6支少棒隊，包括線西國小、東山國小、南郭國小、忠孝國小、田中國小、培英國小，共84位小球員，進行為期兩天的棒球訓練營，一同享受棒球帶來的樂趣。王建民、陳鏞基、江少慶、李振昌等人都已連兩年擔任BE HEROES棒球訓練營教練團，江國豪、鄭宗哲則是首次加入教練團陣容。