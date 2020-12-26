中職／陳鏞基樂見統一奪冠3洋投續約　自己還在「等候」

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中職／陳鏞基樂見統一奪冠3洋投續約　自己還在「等候」

記者鍾東穎/彰化報導

2020-12-26 14:53:19

▲統一獅陳鏞基今(26)日現身彰化擔任「2020 BE HEROES棒球訓練營」教練，目前還在等待自由球員合約。（圖／鍾東穎攝 ,2020.12.26）
▲統一獅陳鏞基今(26)日現身彰化擔任「2020 BE HEROES棒球訓練營」教練，目前還在等待自由球員合約。（圖／鍾東穎攝 ,2020.12.26）
統一獅今年奪下隊史第10冠，日前續約奪冠3洋投，老將陳鏞基今(26)日受訪時表示開心外，也認為「明年更難打」，因此目前還是自由球員正在等待合約的他來說，更要專注訓練。
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統一3洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）、泰迪（Teddy Stankiewicz）、猛威爾（Tim Melville）是今年總冠軍賽成功逆轉中信兄弟的關鍵之一，統一明年尋求衛冕，積極續留3洋投，更傳出第4個洋投即將塵埃落定。
陳鏞基透露3洋投和教練團、隊友們相處融洽，且展現團隊精神，「團結是團隊需要的東西，棒球是團隊運動，不團結很難贏，看他們續留我都很開心。」也期待他們能準備好面對下季的衛冕之路。

至於他本人的合約進度，陳鏞基表示，「現在還在等候，現在急沒有用，交給經紀公司和球團聯繫。各隊都補了更強的投手，明年更難打，所以我心思全都放在訓練。」

陳鏞基今天和王建民、江少慶等選手現身彰化擔任「2020 BE HEROES棒球訓練營」教練，陳鏞基苦笑說國小生難控制，目標先培養小選手對棒球的興趣，不偏重技術。
▲「2020
▲「2020 BE HEROES棒球訓練營」今明兩日在彰化舉行，由王建民領銜，率陳鏞基、李振昌、江少慶、吉力吉撈．鞏冠、張閔勛、林立、江國豪、鄭宗哲，指導彰化縣當地6支少棒隊。。（圖／鍾東穎攝 ,2020.12.26）
 
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