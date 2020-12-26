民法成年下修至18歲！呂秋遠揭「10影響」：請別大驚小怪

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民法成年下修至18歲！呂秋遠揭「10影響」：請別大驚小怪

編輯中心/綜合報導

2020-12-26 15:36:51

▲《國民法官法》今（22）日三讀通過，未來「鍵盤法官」將成為現實，每位國民都有機會參與法案審判。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲立法院昨（25）日三讀修正通過民法部分條文等案，將民法成年年齡下修至18歲。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
立法院昨（25）日三讀修正通過民法部分條文等案，將民法成年年齡下修至18歲，並設有2年緩衝期，預計民國112年元旦起正式實施。對此，網紅律師呂秋遠今日在臉書發文表示，這是很重要的修正，並指出落實在生活上會帶來的「10大影響」。
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呂秋遠認為，民法成年年齡下修至18歲，法律上的意義就是18歲以後便有完全的行為能力。而落實到生活上。呂秋遠認為帶來的影響是這樣的：
1.民國112年開始，孩子到了18歲，付學費、給零用錢、供吃住等等，就不再是義務。大一的時候，就可以請他搬出去，自己想辦法過活了。

2.刑法上，18歲就要負完全責任，但民法卻是20歲才有行為能力的矛盾狀況終於解決。以前如果19歲犯刑法，就是成年犯，但家長要負連帶賠償責任的這種荒謬情況，再也不會出現。

3.在民國112年以前離婚的爸媽，很抱歉，你們還是得養孩子到20歲，不要明天就不付扶養費了，不然會被強制執行。

4.民國112年以前，還是20歲成年，所以明天不要就把18歲的孩子趕出家門，不然社工很快就會找上門。

5.過2年以後，18歲就可以結婚了，但請不要大驚小怪。通常18歲就願意結婚，都要有莫名的勇氣，要敬佩自己的孩子，竟然這麼勇敢。到了30歲還是處男，據說就會變成魔法師哦！

6.公民權利，特別是投票，還是要20歲才行，因為這是憲法規定，沒有修憲，18歲還是只能有公民投票，不能對總統、立委、市長、議員投票。

7.男女平等，所以往後結婚與訂婚的合法年齡，不論男女都是18歲與17歲，不再有性別上的差異。

8.往後18歲就可以擔任寵物的飼主，不用再掛爸媽的名義了。

9.高中畢業以後，就得要想想自己的未來，不要老是想著爸媽有給錢照顧的義務，得到權利，也得要承擔責任，這是相對的。

10.修改以後，可能沒幾年可以用「爸媽」的姿態教育孩子了，所以好好與孩子相處儘早培養孩子的謀生能力，讓他可以擔起責任。別讓他到了18歲，還是媽媽手心裡的寶貝。（編輯：倪浩軒）
▲呂秋遠列出民法成年年齡下修至18歲的影響。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）
▲呂秋遠列出民法成年年齡下修至18歲的影響。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）
 
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