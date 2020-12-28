盧秀燕任期過半報告 綠營議員：流於政治文宣
記者柳榮俊/台中報導
2020-12-28 14:20:00
台中市長盧秀燕就職屆滿兩年，今(28)向市民報告施政成果，以「台中幸福動起來」為主軸，報告五大幸福蛻變對此，民進黨市議員陳世凱表示，盧市長任期已過半，但仍有相當大的進步空間，請盧市長不要自我感覺良好。
陳世凱指出，盧市長所提五大幸福指標，許多都是前朝就已持續努力的成果，並非個人的功勞，其中也有許多是中央與地方合作的成果，請盧市長不要沾沾自喜。細數過去兩年，盧市府施政仍有許多值得檢討之處，舉例今年疫情和緩之時大搞封城秀、台中捷運斷軸問題，再再讓市民心中萌生不信任感。陳世凱說，台中市民的幸福指標雖名列前茅，然而與此同時，盧市長的滿意度卻一直敬陪末座，難有起色，足見市民的光榮感與市長施政無法畫上等號，請盧市長仍需好好檢討這兩年施政出了什麼問題，持續改進，才能給民眾帶來最大的幸福感。
議員邱素貞表示，去年台中市長盧秀燕就職週年提出「台中一百個不一樣」，各界引頸企盼，但經過了一年洗禮，台中究竟有哪些不一樣？市府應就一百個不一樣的執行成果，向市民做完整說明，否則市民根本無從比較。邱素貞指出，盧秀燕施政兩年來，常常將「開不了工的要開工、沒完工的也要完工」掛嘴邊，持平而論，許多重大建設在前朝已進行規劃設計，盧市長應明確告訴台中市民，未來兩年，她將把台中市治理成什麼樣的城市，台中市在她的帶領下，城市定位是什麼？都市品牌是什麼，都是大家關注的議題。