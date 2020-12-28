社福基金會善款收入縮水　台灣小姐攜企業合贈21萬元送暖

受到疫情影響，台中市瑪利亞社會福利基金會勸募善款大幅縮水，年底前尚有2千萬元缺口，員工年終獎金無著落外，部份業務推動也捉襟見肘，事為5名曾獲選美名次的台灣小姐獲悉，寒冬送暖，今天聯合台灣電商系統等企業合力捐贈21萬元，並呼籲企業歲末辦年貨，多多採購基金會庇護工場生產的年節禮盒相挺。

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▲五名台灣小姐攜手企業前往瑪利亞基金會愛心家園探訪小朋友，也合力捐出21萬元。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.28)

× ▲五名台灣小姐攜手企業前往瑪利亞基金會愛心家園探訪小朋友，也合力捐出21萬元。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.28)

5位美麗大方的台灣小姐是邱怡澍、謝易潔、李芷儀、鄭婷怡、鍾昕芝，今天上午前往瑪利亞愛心學園探望慢飛天使，指導他們如何正確戴口罩，也表演舞蹈及扯鈴才藝，同時DIY製作新年與耶誕蛋糕，彼此歡樂互動，共度溫馨午餐時光。

2021年台灣小姐選美協會會長陳文旭說，受到新冠肺炎疫情及景氣低迷影響，很多公益團體愛心善款嚴重縮水，他感謝5名台灣小姐「人美心也美」，除了義務演出與小朋友同樂，還自掏腰包一起捐出1萬元。另釩泰口罩公司負責人李國鈺和台灣電商系統負責人林耿宏，也分別購買愛心家園庇護工廠產品，捐款20萬元。



▲五名台灣小姐人美心更美，從台灣各地到台中送暖，還掏腰包捐款相挺。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.28)

× ▲五名台灣小姐人美心更美，從台灣各地到台中送暖，還掏腰包捐款相挺。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.28)

陳文旭說，5名台灣小姐有的還在學校唸書，沒有收入，但為善不落人後，依舊自掏腰包合捐一萬元。除此，為了送愛到家園，她們也多自費從台灣各地前來。她們希望拋磚引玉，引出更多團體跟個人發揮愛心，把溫暖跟關懷送到社會每一個角落。

瑪利亞社會福利基金會公共事務室主任陳麗娟說，基金會收容輕度、重度和極重度身心障礙者，人數約有500人，今年因疫情影響，仰賴募款的自籌款減少3成，年底前缺口達到2千萬元，員工年終獎金無著，許多業務推動捉襟見肘，善款縮水，連庇護工場推出的年節禮盒，買氣都很低落，希望社會給予協助，辦年貨時不忘多多惠顧。