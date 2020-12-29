中市雙十公車元旦上路 綁卡註記立即受惠
記者柳榮俊/台中報導
2020-12-29 11:54:59
台中雙十公車優惠明年元旦起市民限定，市民可先上網填寫資料，再至市府公布的95處地點辦理綁卡﹔交通局長葉昭甫表示，綁卡實施至今近一個月已累計超過51萬人完成作業，再加上41萬名敬老愛心卡民眾完成註記，預計政策上路後有破百萬民眾能立即受惠。
葉昭甫表示，已持有台中敬老愛心卡的市民朋友，市府會自動幫忙註記設定，不用綁卡即可享雙十公車優惠，搭乘公車10公里內不扣點，超過10公里最多扣10點；另未來搭乘台中捷運也享有半價優惠，當卡片點數用完時才扣現金。葉昭甫指出，國、高中職學生，市府將以校園巡迴方式協助學生完成綁卡作業；國小學童則以在校申請並發放「兒童卡」方式進行，若未及時申辦或滿6歲尚未就學兒童欲辦卡，可至各區公所申辦第一張兒童卡；無意願申請兒童卡者，也可自備「半票卡」至市府公布地點進行綁定。
交通局表示，申請資料預填與綁卡地點資訊皆於「市民限定」網站 ，提醒民眾於網路填寫申請表後仍須至95處綁卡地點臨櫃靠卡，才算完成綁卡作業；若未及時於元旦前完成綁定，上車將被扣款15元，後續再依實際搭乘距離於下車時扣款，請市民特別留意。 交通局也說，市民限定政策實施後仍可至市府公布地點申請綁卡，申辦時需攜帶國民身分證與慣用電子票證，綁定後明年可享有雙十公車優惠。