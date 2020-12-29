傳遭國安法通緝 香港本土派張崑陽斷絕家庭聯繫

（中央社台北29日電）流亡海外的香港本土派人士張崑陽傳遭港警以港區國安法通緝。他昨天在社群平台臉書（Facebook）表示為免牽涉旁人，宣布斷絕與家庭往來，盼至親能體諒。
張崑陽在臉書貼文表示，從他離開香港那一天起，就預測到政權會以此為報復，「抹黑我們深愛香港和追求民主之心，以圖進一步孤立和打壓國際線的發展空間」。張崑陽說，即便自己被國安法通緝，但也不改繼續秉承港人不滅的反抗意志，會繼續在海外延續國際倡議工作，「為香港爭取最終的民主和自由」並強調，「遊子定會歸來」。南華早報日前披露，香港警方以涉嫌違反港區國安法為由，通緝約30名海外港人，包括張崑陽，以及日前流亡英美的立法會前議員許智峯、梁頌恆等人。去年香港「反送中」抗爭期間，張崑陽曾擔任「香港大專學界國際事務代表團」發言人，赴歐美各國尋求支持運動，並遊說美國官方支持訂定「香港人權與民主法案」。張崑陽今年6月登記參選香港立法會議員，但之後港府以2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴重為由，將選舉延至明年。港區國安法實施後，多名本土派運動者相繼流亡海外。張崑陽9月證實自己已經離港，但未透露具體去向。（編輯：沈朋達/周慧盈）1091229