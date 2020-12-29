名家論壇》網路溫度計／2020年度政府「10大髮夾彎」爭議

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年《DailyView網路溫度計》就要來調查2020年政府有哪些轉彎爭議，讓網友爭執不休，哪個事件又是網友心中印象最深刻的年度最大「髮夾彎」。
No.10 前瞻軌道政策預算腰斬
過去中央前瞻計畫軌道建設的項目，編列高達4241億元預算，但在國發會新公布的前瞻2.0計劃中，卻直接被腰斬剩下1903億元，挨批是畫大餅騙選票，特別預算編列草率浮濫，現在急剎車才說砍就砍。
針對轉彎一說，交通部林佳龍出面回應，強調政策沒有轉彎，僅是預算編列上的調整，「沒有任何一項會改變」，先前推動的重要軌道建設都沒有改變。
No.9 萬元急難紓困一改再改
為了因應疫情帶來的衝擊，中央5月初匆忙針對有工作但無軍公教、勞保的加保者，排富加發1萬元急難紓困補助金，卻因為申請程序複雜上路後被罵翻。
中央急轉彎宣布簡化流程，改為僅需檢附身分證，並簽立切結書敘述因為疫情影響工作收入的部分，由政府查證後核發。但許多第一時間跑去申請的人仍幾經折騰，招致不少罵聲。
No.8 酷碰券跳票改發三倍券
為了振興經濟，經濟部原先規劃要發放酷碰券，擬規劃行動支付綁定，採用「折扣優惠」的方式，提供民眾消費滿4000元可享1000元折扣，卻因為收到不少反彈的聲音，緊急重新檢討實際執行方案，強調「絕對不可能發消費券」。
最終酷碰券政策確定跳票，發放紙本和電子混搭的振興三倍券，網友原先說酷碰券政策會大轉彎的預言意外成真。
No.7 自付差額醫材上限喊卡
由健保署費時超過1年廣邀各醫學會討論，原訂於8月上路的健保差額醫材收費上限，公告後引起醫界的強力反彈，就連陳時中親上火線說明也無法平息風波，索性在上路前緊急喊卡。
該新制最後改採「極端值管理」並於9月上路，超過極端值收費標準的醫材須調價或是說明收費標準，但這樣草率轉彎訂定的標準，仍遭致不少醫界人士批評不懂極端值標準，甚至有許多自費醫材乾脆漲至極端值，成為變相建議售價。
No.6 公費流感疫苗政策轉彎
今年公費疫苗10月5日開放接種後，短短10天就達到45.3%的使用率，讓衛服部長陳時中緊急在10月16日宣布，全面暫緩「50至64歲健康成人」接種。政策急轉彎讓不少人痛批中央「朝夕令改」，許多地方基層一開始廣為宣傳，喊卡後只能無奈承擔第一線民眾的怒火。
陳時中對此解釋，政策轉向是為了避免疫苗提早用完，排擠到幼兒、老人高風險族群，非高風險的健康人會「再視情況考慮恢復」。
No.5 「2035年禁售燃油機車」踩煞車
由前行政院長賴清德任內，通過的「2035年禁售燃油機車」政策，短短不到一年就在外界壓力下轉彎，甚至採「油電併行」繼續補助七期燃油車，遭環保團體批評是走上空汙與減碳的回頭路，更有網友留言「中國都在禁了，可憐阿，連中國都不如」。
交通部長林佳龍表示，因為原本的政策引起機車產業反彈，且實行上有困難並會危害到零件生產業者，行政院已經決定暫緩該項政策，未來會改以鼓勵扶植電動機車產業的方式繼續推行，讓老車自動退場。
No.4 宣導健康者不用戴口罩
衛福部今年2月時，邀請「柚子醫師」陳木榮拍攝一支宣傳「健康的人不用戴口罩」影片，引發不小爭議，甚至遭許多人質疑是為了替宣稱口罩供應足夠，不需要搶購就能買到的說法解套，才從宣傳戴口罩變成不用戴口罩。
不過這樣的宣傳影片才曝光短短幾個月，4月時交通部又要求大家搭乘大眾運輸工具一定要戴口罩，挨批是急轉彎，「柚子醫師」更因此成為眾人之的，但他也無奈解釋「不同的時空背景，本來就有不同的防疫宣導」。
No.3 陸配子女入境政策喊卡
今年新冠肺炎初爆發之際，為了防堵病毒入境，隨即暫緩中國人士來台，但陸委會仍准予讓陸配子女回來，引發網友一片罵聲後，又陸續追加「未成年」、「中國親人無能力照顧」、「父母皆在台灣」等條件，甚至還說了一個「小明的故事」解釋非開放探親。
儘管如此，仍然無法平息網友的怒火，迫使陳時中親上火線，宣布撤回該項政策，只要不具我國國籍者都不能入境。政策短短一日內三變，最終更是一個急轉彎，但陳時中一句「自己選擇的國籍自己承擔」意外引來網友大讚「霸氣」。
No.2 曾罵發消費券不如發現金
因應新冠肺炎疫情造成的衝擊，行政院火速規劃並發放振興經濟三倍券，但除了原先的酷碰券跳票，最後發行三倍券的決策，還因為蔡英文過去批評馬英九發行消費券的言論，遭網友譏諷是「隔空被自己打臉」。
網友翻出蔡英文總統2008年的貼文，通篇批評當初馬英九發消費券的政策「行政成本高」、「容易產生『以券變現』亂象」，直指改採退稅與發放現金才是更有效的方式，沒想到自己執政後，仍然走上實體券為主但名字不同的「三倍券」政策。
No.1 昔喊決不退讓今開放萊豬
閃電宣布開放萊豬成為蔡政府今年最大爭議，其中原因之一為過去民進黨堅決反對萊豬的立場，抨擊當時執政的國民黨不能用行政命令通過，現在卻突如其來宣布將進口。
甚至有網友翻出蔡英文競選首任總統時說「維護國人健康的基本立場，我不會退讓，豬農的利益，我也絕對不會犧牲」，今年連任後改口一句「時空環境的改變」火速說要開放，難免爭議延燒不停，成為網友心中年度最大髮夾彎。
【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月22日。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『政府年度轉彎爭議』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
原文詳見：
前方高能！抓穩了！2020年度政府「10大髮夾彎」爭議
【更多精采報導，請上《DailyView 網路溫度計官網：http://dailyview.tw》；《DailyView 網路溫度計粉絲團www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】