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貓咪便便堅持「不用貓砂」　1年後奴才驚見真相笑瘋網！

文/寵毛網

2020-12-29 20:00:00

貓咪便便堅持「不用貓砂」　1年後奴才驚見真相笑瘋網！
▲貓奴買了各種貓砂，就是不受主子青睞（圖／網友沈白白授權提供）
這主子太有想法了！網友沈白白養了一隻美短「意麵」發現牠有個奇特的怪癖，就是大便總是要上在貓砂盆外，即使換了各種貓砂牠都不青睞，一年後他將意麵的「症頭」分享在網路上，沒想到網友給的建議竟然讓他驚見主子的「真相」！
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▲「意麵」是網友沈白白一年前領養的貓咪（圖／網友沈白白授權提供）
▲「意麵」是網友沈白白一年前領養的貓咪（圖／網友沈白白授權提供）
沈白白受訪時表示自己家裡一共5隻貓，因為一開始貓咪都是女兒養的，所以常常自稱是「阿公」。某天一名同樣愛貓的女性友人打電話求助，發現一名罹患憂鬱症的男子養了一窩14隻沒結紮的貓咪又沒有妥善照顧，請他協助援救，其中一隻貓咪就是意麵。當時他們送養了這批貓咪，最後留下當時有疝氣的意麵與另一隻「花枝」無人認養，就這樣沈白白留下來自己照顧，還因為牠們與另外三隻貓不合，將牠們養在另一間房子。漸漸地他發現意麵上廁所有個很奇特的習慣，牠是一隻「不愛碰貓砂」的貓咪，總是「尿尿在盆內，大便在盆外」，不管他換了各種松木、豆腐、礦砂甚至最貴的貓砂給意麵，但結果都是一樣。
▲意麵有個很奇特的怪癖讓沈先生困擾了一年（圖／網友沈白白授權提供）
▲意麵有個很奇特的怪癖讓沈先生困擾了一年（圖／網友沈白白授權提供）
▲就是無論他放了各種貓砂，意麵就是要大便在貓砂盆外（圖／網友沈白白授權提供）
▲就是無論他放了各種貓砂，意麵就是要大便在貓砂盆外（圖／網友沈白白授權提供）
▲某天他聽從網友的建議將貓砂盆清空，沒想到意麵竟然立刻去空盆裡大便，讓沈先生直呼網友真是太天才了，幫他解開一年以來的謎團，原來意麵「要盆不要砂」！（圖／網友沈白白授權提供）
▲某天他聽從網友的建議將貓砂盆清空，沒想到意麵竟然立刻去空盆裡大便，讓沈先生直呼網友真是太天才了，幫他解開一年以來的謎團，原來意麵「要盆不要砂」！（圖／網友沈白白授權提供）
▲意麵：倫家的肉球是很嬌嫩的，不想碰砂啦！（圖／網友沈白白授權提供）
▲意麵：倫家的肉球是很嬌嫩的，不想碰砂啦！（圖／網友沈白白授權提供）
這樣的「症頭」持續了一年，沈白白已經很習慣，甚至清空更衣間擺了好幾盆貓砂，也不想勉強牠改變。某天他心血來潮將意麵的大便習慣分享在貓咪社團搏君一笑，許多熱心的網友提供各種意見，其中最多人建議「牠不要盆，要沙灘，把貓砂倒在地上，盆不要裝砂」，他姑且一試沒想到真的見效，貓砂盆一清空，意麵馬上便便在空盆裡！沈白白還觀察到牠特意繞過砂走在盆子的邊緣，原來主子真的不喜歡「碰貓砂」，讓他直呼：「給建議的你們根本天才啊！」網友看了都笑說：「太有個性了」、「原來是要盆不要砂」、「有夠叛逆啦」、「意麵：給我來一盆貓砂盆，去砂，謝謝。」、「可以知道你有多愛牠」、「貓瘋本年度的10大經典入圍代表」、「看來下一步是蹲馬桶了」。（編輯：陳珮瑜）
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