是否制訂自治條例禁萊豬？鄭文燦：食安標準要全國一致
記者李春台/桃園報導
2020-12-29 18:46:10｜2020-12-29 18:51:43
桃園市長鄭文燦今（29）日針對萊豬開放進口，桃園是否會以自治條例把關？鄭文燦受訪表示，桃市日前修訂的新法除了限定零檢出，還加上罰則，按照地方制度法需送中央核定，「目前在中央正式的解釋令下來之前，我們會按照舊版，如果中央有新的解釋令下來，會按照新的解釋令。」
萊豬叩關，多個縣市修訂地方自治條例限制萊劑零檢出，不過中央指地方自治條例不符政策規定，元旦起恐將失效，鄭文燦指出，原本桃園就有食安自治條例目前已經在執行，7年來，桃市針對美國牛肉進口進行萊劑查驗，200多件送驗案件有14件含萊劑，不過都在10ppb以下，平均是在0.8至8ppb之間，都在容許量範圍內，這次議會修法是改成美豬、美牛都要零檢出，又加上了罰則，按照地方制度法規定，凡涉及增修罰則、涉及人民的權利義務事項，就需送中央核定，在中央還沒有核定之前，自治條例沒有辦法執行的，只能按照舊版。鄭文燦表示，桃園市也有食材登記平台，業者必須登錄食材產地來源，另外市府針對豬肉雙認證標章，開辦40多場講習，包括超市、夜市、市場等末端消費點，有2萬個點需要做標示，他也親自前往視察，「目前標示的工作推動的很順利，產地標示沒有問題。」鄭文燦說，萊劑的問題是要看中央的法令如何解釋，因為桃市自治條例修正是連原來許可的美牛萊劑，都要改成零檢出，這個改變要經過中央准駁，中央如果否決，就要回到原來的自治條例，如果中央准了就要按照新的自治條例，他強調，食安必須要有全國一致的標準，不能夠造成執行標準的混亂。