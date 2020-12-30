封關前夕！台股早盤再創新高觸14559點 台幣升破28.1元
記者顏真真／台北報導
2020-12-30 10:10:44
2020年封關前夕，台北、匯市今（30）日早盤同步走揚，台股一度上漲87.68點，來到14559.73點，再度改寫盤中新高，目前仍漲70餘點。至於新台幣兌美元早盤再度衝破了28.1元，一度來到28.095元、強升4.2角，目前在28.096元震盪。
由於投資人對經濟重啟路徑充滿不確定性的擔憂，加上美國參議院共和黨阻擋2000美元個人補貼紓困法案，美股攀上新高後收黑，其中道瓊工業指數下跌68.30點，跌0.22%，收在30335.67點；標普500指數下跌8.32點，跌0.22%，收在3727.04點；那斯達克指數下挫49.20點，跌0.38%，以12850.22點作收。雖然美股收黑，不過，台股今日早盤是開高走高，以14485.97點、上漲13.92點開出，隨後重新站上14500點，更一度來到14559.73點改寫盤中新高，上漲87.68點，目前仍上漲70餘點。
就類股表現來看，傳產的造紙、塑膠、玻璃陶瓷、油電燃氣及鋼鐵類股較強勢，其中造紙目前漲幅超過3%，其餘也有1%以上漲幅，電子及金融類股則小漲，但光電及電腦週邊設備跌，航運股則一度跌逾2%。至於新台幣表現，今日早盤也是開高走高，以以28.27元、升值2.45角開出，在亞洲主要貨幣包括韓元、日圓及人民幣兌美元中間價走揚，加上台股開紅之下，新台幣兌美元盤中再度升破28.1元，並觸及來到28.095元，強升4.2角，目前28.096元震盪。