全國首座警消社會住宅　蔡英文主持動工

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蔡英文致詞時表示，這是全國第一例的警消社會住宅，未來將會優先保留給警消同仁，以合理的租金和交通便利的居住環境，讓警消人員下班之後可以養精蓄銳恢復體力，有家人需要照顧的，也可以省下不少煩惱。
蔡英文說，這段時間社會熱烈討論社會住宅，代表大家高度期待，中央推動的社宅一定要做出好的成績做為表率，到目前為止，中央和地方興建的社會住宅已經超過4萬戶，明年還要一口氣興建1萬5千戶，希望落實居住正義說到做到，也期待和地方政府合作，一起合作回應社會的期待。
內政部長徐國勇表示，警察及消防工作性質特殊，對同仁機動性要求較高，加上基層警消多為年輕離鄉子弟，因此多數人員都在外租房、借住親友家或利用備勤室的床位休息，蔡總統指示內政部全力推動警消社會住宅，第一座警消社宅30日動土，預計113年11月完工，會優先提供給兩線一星以下的基層員警。
徐國勇指出，為提供國人及警消同仁更好的居住環境，社會住宅第一階段4萬戶於今（109）年如期達標。第二階段全國已盤點出209處170公頃適合興建的用地，約可興建8萬戶，並依蔡總統指示，針對新完工的社會住宅，都將保留5%戶數優先供基層警消承租。
徐國勇說，為加速第二階段推動，特別建立社會住宅國家隊，由中央主導興辦，讓營建署、住都中心、國營事業、地方政府、興建廠商、專業顧問彼此整合，希望用最快的速度，提供品質最好的社會住宅。
內政部營建署表示，「新北市中和區警消社會住宅」為地上16層、地下4層鋼筋混凝土造建築物，總戶數317戶，包括套房21戶、一房型185戶、二房型83戶、三房型28戶，並配置共享廚房、客廳，方便讓調派雙北生活圈的警消人員於外地執勤時入住。
此外，1、2樓將提供公共托嬰中心、老人日照中心及幼兒園等社會福利設施，並於臨景平路側規劃4間店鋪、30輛自行車停車空間，地下室提供320輛機車停車位、156輛汽車停車位，搭配便捷的環狀線捷運，可滿足住戶多元的交通需求，另地面層戶外空間規劃不設置圍牆，方便鄰里散步、休憩、社區聯絡感情。