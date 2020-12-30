陳時中告民眾 藍：專制政權才會讓人民沒質疑政府的權利
記者 陳弘志 / 台北報導
2020-12-30 12:11:15
賴姓男子在臉書發文「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」被衛福部長陳時中提告妨害名譽，台北地檢署依公然侮辱罪起訴賴男，國民黨文傳會副主委鄭照新今天(30)質疑陳時中和地檢署作為，表示只有在專制威權體制下，人民才會沒有質疑政府施政的權利。
鄭照新說，人民質疑政府的權利，是民主開放社會的地基和柱石，也是與專制威權體制最大的不同。政府有極大資源、資訊和國家機器系統，但人民沒有，人民只能以質疑當作武器，兩者其實極不對稱，無法互相抗衡，所以在民主與開放的社會，個人對政府的質疑都必須給予極大化的包容。鄭照新認為，只有專制政府才以壓制民眾的質疑，做為穩定政權的手段。如果照這種標準，馬政府時期政務官該告的不知凡幾，光是一個名嘴罵前總統馬英九「Ｘ」你娘、龜兒子，還有曾罵馬前總統父親「Ｘ」女兒這種言論就告不完，更別說那些一天到晚，什麼議題都能扯到國民黨政治人物「無恥、舔中、賣台」的江湖郎中型名嘴和綠營政客。鄭照新指出，當年在野時，曾提案「即使謠言，也該受言論自由保障」的民進黨早已死亡。陳時中對提告表示，全民對疫情很緊張，如果大家對指揮中心產生懷疑，人心浮動，防疫一定會失敗，提告是不得已的作法。