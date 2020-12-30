受疫情影響，今年許多商家經營停滯，為扶持台灣企業繼續前行，經濟部委託外貿協會及AsiaKOL亞洲達人通，執行「跨境網紅圖文行銷紓困補助方案」，廠商只要符合資格並提出申請，就能免費讓東南亞網紅協助行銷品牌與產品。

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此案由經濟部全額補助，並交AsiaKOL團隊企劃執行。AsiaKOL深耕網紅行銷領域數年，擅長跨境數據分析及社群解決方案。旗下跨境計畫「AKTour」去年下半年與商研院行銷共通推動「WOW! Taiwan南向拓商專案」，邀請日、韓、大馬、菲國網紅來台，由「從搭機就開始行銷」串聯飯店、遊樂園、伴手禮名店等多家觀光產業，以在地文化特色、跨國網紅宣傳與跨產業合作為品牌打開海外市場知名度，促使不同品牌共創雙贏。

▲花０元做網紅行銷！政府出錢幫你把產品「賣出國」（圖／資料照片）

今年10月與經濟部商業司合作宣傳「2020手搖茶飲嘉年華」，邀請美國、日本、瑞典、馬來西亞、韓國、香港等旅台跨國網紅與店家互動，後續曝光的KOL貼文總觸及達12萬人次、限時動態總曝光數達18萬次，AsiaKOL亞洲達人通透過社群傳散力，將臺灣手搖茶飲特色透過直播、傳遞給全世界。由於宣傳成效佳，後期接力合作「經典臺菜美食展」、「浪漫成家·幸福團圓展」及「臺灣手搖茶飲節」展，除協助活動紀實，行銷團隊也於活動結束後規劃二次曝光，讓後續宣傳效益極大化。



▲今年10月與經濟部商業司合作宣傳「2020手搖茶飲嘉年華」（圖／資料照片）

為活絡臺北市商圈發展，AsiaKOL近期亦協助臺北市政府「如果在午後，一個文青：跨越時空的赤峰街」城市漫步計畫，配合規劃「文青」、「跨時代」照片風格，尋找匹配的KOL宣傳活動。透過AI圖像辨識技術，將「原野踏青」與「復古懷舊」照片交叉分析，結合AsiaKOL的AIE網紅評測數據庫和行銷策略知識，找出擅長營造文青感與拍攝街景照的KOL。期間同時與KOL參與行程並統一KOL文章、照片風格，吸引對老宅轉型有興趣的民眾到訪，藉此提升臺北中山商圈曝光度。



▲為活絡臺北市商圈發展，AsiaKOL近期亦協助臺北市政府「如果在午後，一個文青：跨越時空的赤峰街」城市漫步計畫（圖／資料照片）

AsiaKOl亞洲達人通本月初剛結束與嘉義市政府聯合舉辦的「網紅行銷＆聲量分析智能拓銷政府補助計畫說明會」，分享東南亞在地策略，解析如何運用AIE大數據網紅資料庫，幫品牌找到首選代言人。因嘉義場次大受好評，且有感台灣中小企業對跨境行銷有迫切需求，於下周起加開高雄(1/6)、台南(1/7)、台中(1/8)、雙北(1/14)場次說明會，分享跨境網紅行銷成功訣竅，現場亦開放補助申請，敬邀有志往東南亞行銷的企業報名參加。