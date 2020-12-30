紐籍機師妨礙防疫挨罰 桃市衛生局證實30萬已繳清
記者李春台/桃園報導
2020-12-30 18:01:43｜2020-12-30 18:02:53
紐籍染疫機師（案765）因為隱瞞接觸史、妨礙防疫措施介入時機，遭桃園市衛生局重罰30萬元，限期31日前要繳清，衛生局長王文彥今（30）日證實該名機師已在昨(29)日透過友人協助，繳清30萬元罰款。
王文彥於今天桃園市府召開的防疫會議中指出，目前全球新冠肺炎疫情新增確診累計突破8千萬例，國際疫情仍嚴峻；截至昨（29）日為止，國內累計確診案例為795例，其中桃市佔99例，另外桃園市列管居家隔離人數目前有16人；王文彥也提及案765紐籍機師遭裁罰30萬元的罰鍰已於昨天傍晚透過友人協助至郵局繳清。針對指揮中心日前宣布航空公司機組員居家檢疫天數從原本的五天延長至7日並須配合採檢，考量航空公司人力調度問題，指揮中心同意機組員在7天居檢期間可以抓飛，鄭文燦認為，萬一人力真的吃緊，機師等於是「飛了又關、關了又飛」，機師生活幾乎都在檢疫，沒有辦法回家，「真的是變飛關（飛官）」，雖然新措施是防疫提升，市府也尊重中央疫情指揮中心的決定，但他坦言在防疫與勞工權益、機師生活之間的衡量確實是兩難的問題，希望勞動局及衛生局針對機組員勞動權益及生活衝擊多加關心及掌握。
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