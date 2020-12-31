中山大學揪企業打造學生行銷就業力　創造全球知名度

中山大學社會科學院爲打造畢業生品牌公關就業力，推出「智慧城市與智慧運輸」共學群，其中「城市行銷」微學程透過系列品牌、公關、數位行銷、危機處理與文案等課程，搭配六位企業主講述自身品牌案例，並賦予商業任務給修課同學，讓學生「解商業任務」發揮創意，警覺就業前要如何裝備自己。

我是廣告 請繼續往下閱讀

中山大學社科院教授李予綱指出，學期課程除邀策展人黃耀寬講授系列品牌行銷公關案例，並安排智慧時尚股份有限公司總經理張育銓解析最潮尋人科技「屏安福」，並由雲林縣四湖鄉林厝寮永續發展協會執行長林煌智解密吸引數千親子「裝蒜節」的節慶行銷；還有回應美豬叩關，矢志擔任臺灣最佳豬隊友的知名早午餐品牌漫時光創辦人徐皖台，分享如何透過與在地小農結合傳遞「接地氣好滋味」。

▲中山大學社會科學院教授李予綱(右)強調，智慧時尚股份有限公司總經理張育銓(左)是中山大學優秀校友，推出的「樂齡守護屏安是福」獲經濟部工業局智慧城鄉計畫的創新應用獎，其定位技術不僅應用在智慧長照，更作為台北火車站等車站室內地圖導航服務，以及香港、泰國皆有醫院、空港等場域應用。（圖/中山大學社科院）

南部知名戶外教育暨食農教育品牌的竹林有機農場創辦人黃淑女，分享有機農場如何與社區特色結合，甚至，被國際肯定，獲得日商委託栽種聖羅勒茶的成功故事。臺灣唯一有機玫瑰園大花農場創辦人楊添得，公開如何操作農業成為浪漫品牌經驗。阿達漁港餐廳創辦人劉蓉諭分享，如何以法式建築風格餐廳，帶動枋寮地方創生實例。





全台最大智能定位系統團隊「智慧時尚」創辦人張育銓指出，感謝屏東縣政府邀請，導入平價尋人科技，以竹田鄉西勢村日照中心為圓心，西勢火車站、老人文康中心、竹田國中與客家文物館為半徑，設定電子圍籬自動通報系統，長輩配戴裝有感測器的香火袋或十字架「屏安福」靠近邊界時，會依遠離程度以LINE推播即時通報，並啟動尋人機制，讓長輩安心走出戶外，建立高齡及失智者的友善生活環境。



▲今年裝蒜節以「吃蒜頭大賽」、「親子一日蒜農體驗」、「黑蒜頭DIY教學」與「蒜頭美食攤位」等吸引上千親子遊客，中山大學社會科學院教授李予綱(前排左一)肯定學生提出的創意：「明年可考慮仿效冰桶挑戰，『指定朋友邊吃台灣蒜邊錄影，呼籲大家參加裝蒜節』」（圖/中山大學社科院）

李予綱強調，張育銓是中山大學優秀校友，推出的智慧時尚「樂齡守護屏安是福」獲經濟部工業局智慧城鄉計畫的創新應用獎，其定位技術不僅應用在智慧長照，更作為台北火車站(包含台鐵、高鐵、桃園機場捷運、台北捷運、客運)等室內地圖導航服務，香港、泰國皆有醫院、空港等場域應用，盼旅運學程同學汲取創業精華，習得品牌公關行銷知識與技術。





課程學生表示，深圳曾發生八旬長輩有失智偶發情況，而被鐵鏈鎖在家中鼻酸悲劇，更也有台灣某縣市，妻子為防年邁失智老伴到處走，用腳鏈鎖住老公的慘痛故事，台灣預計2025年邁入超高齡社會，換言之，65歲以上人口占總人口比率達到20%以上，預計是470萬名65歲以上長輩，運用「屏安符」增加長輩安全與讓家屬安心應該是趨勢，而在高雄應推出「屏安符」概念、結合信仰與尋人的「雄平安」來對抗失智浪潮。



▲中山大學社會科學院教授李予綱(前排右二)肯定學生提出的創意：「可將採收青菜體驗，轉化為有趣又有學習的「開心農場」或「偷菜體驗」概念，達成竹林有機「你以為我在遊戲，其實我在學習；你以為我在學習，其實我在享樂趣；你以為我在享樂趣，其實我在累積能力」的教育目標。（圖/中山大學社科院）

課程學生說明，今年裝蒜節以「吃蒜頭大賽」、「親子一日蒜農體驗」、「黑蒜頭DIY教學」、「裝蒜：一把蒜剛好600克就免費帶回家」、「蒜頭美食攤位」等吸引上千親子遊客，2021年為吸引更多民眾，建議爭取牙膏與口香糖業者贊助，並增加企業冠名贊助「吸血鬼吃台灣蒜暨情侶接吻大賽」、「親子可愛吸血鬼Cosplay」與「暮光之城-吸血鬼變裝派對」，同時，仿效冰桶挑戰，「指定朋友邊吃台灣蒜邊錄影，呼籲大家參加裝蒜節」，現場笑翻近百修課師生。





課程學生指出，漫時光早午餐大量結合屏東神農獎農民，並傳遞浪漫幸福好滋味的價值主張，切入高雄市場，應該維持「推介在地小農」基調，積極與高雄在地農民合作，除絞盡腦汁讓消費者「吃當令、吃在地、吃美味、吃故事、吃體驗、吃營養之外」，呈現「吃」不是只為了「吃飽」，而展現使命為「原鄉時尚、在地特色、小農溫度、食農教育與認同連結」。



▲中山大學社會科學院教授李予綱(前排左三)肯定學生提出的創意：「大花農場每逢冬季都剛好是玫瑰花盛開季節，剛好又會遇到「聖誕節」、「跨年」、「農曆年」與「情人節」，安排「婚紗玫瑰花田拍」與「戀愛巴士參訪玫瑰花田」等活動，來創造聲量與導入遊客。」（圖/中山大學社科院）

課程學生建議，竹林有機農場可以結合音樂藝術，參考雲門舞集在台東池上翩翩起舞，吸引全球媒體目光，同時，將採收青菜體驗，轉化為有趣的「開心農場」、「偷菜體驗」，借用「麥當勞漢堡神偷」的趣味概念，發展出親子喜愛的內容，達成竹林有機「你以為我在遊戲，其實我在學習；你以為我在學習，其實我在享樂趣；你以為我在享樂趣，其實我在累積能力」的教育目標。





課程學生解釋，大花農場每逢冬季都剛好是玫瑰花盛開季節，剛好又會遇到「聖誕節」、「跨年」、「農曆年」與「情人節」，安排「婚紗玫瑰花田拍」與「戀愛巴士參訪玫瑰花田」等策略，應能創造聲量與導入遊客。

中山大學社科院教授李予綱強調，大學是追求真理的殿堂，不只是汲取知識更是創造知識的聖殿，期勉同學未來都具備強大的品牌公關行銷就業力，無論是政治或商業公關，都可以為台灣的國際處境走出一條康莊大道，無論1995年安排前總統李登輝到其母校康乃爾大學演講，發表「民之所欲，長在我心」的政治公關，或像是2009年澳洲昆士蘭旅遊局為推廣觀光，而發起「世界最理想(爽)的工作-大堡礁保育員」全球徵選，都是發揮創意，運用品牌公關能力而創造全球知名度的案例。