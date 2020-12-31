北市跨年晚會照辦！周玉蔻「一句話」怒斥：柯某好棒棒

因應新冠肺炎疫情升溫，以及英國變種病毒入侵台灣，各縣市政府都相繼宣布跨年活動取消或改採線上直播的方式進行。面對如此情況，台北市長柯文哲今（31）天上午仍舊宣布，跨年晚會照常舉辦不改線上直播，他表示，台北市政府是以理性務實的態度，做最嚴謹的準備，同時更說「不要被不合科學的恐懼打敗」。對此，資深媒體人周玉蔻稍早則在臉書怒斥「這個時候，就拿陳時中做擋箭牌了！」

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柯文哲表示，自己身為醫生，還是比較理性務實，昨晚各縣市相繼宣布跨年活動取消民眾入場，並改採線上直播的方式進行，他坦言，自己嚇了一跳「怎麼會這樣？」不過，仍在晚間要求各局處開始搜集相關資料，今早的晨會中大家一同討論，最後做出更精確的抉擇。他也透露，做出「續辦」決定之前，他的政治壓力很大，直呼「我想了一整個晚上」。

▲台北市長柯文哲宣布跨年晚會照常舉辦，對此，媒體人周玉蔻在臉書發文怒斥。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）

而針對英國變種病毒入侵對台灣疫情的影響，柯文哲指出，變種病毒也許感染性更強，但現階段的防疫措施沒有改變，不需要改採取新的防疫措施。他認為，雖然疫情對世界各國造成相當大的影響，「但台灣不是因為病例少，而是對社會干擾最低，才讓世界各國覺得我們很厲害。如果對經濟活動太過干擾，雖然對我們這種領薪水的沒什麼影響，但對做生意的升斗小民影響很大。」同時不忘強調，還是要讓疫情對社會的影響降到最低。

不過，對此，周玉蔻則在臉書發文寫道，「這個時候，就拿陳時中做擋箭牌了！成功，柯某好棒棒；出事，甩鍋中央疫情指揮中心的概念！」（編輯：許苡晴）