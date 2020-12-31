FOX體育台將走入歷史　ELEVEN SPORTS新任總經理上任

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以下為聲明內容：
2020 年是動盪不安的一年，其中對於體育產業所造成的衝擊更是前所未見的重創。台灣棒球迷們何其有幸，在台灣防疫人員的努力及中華職棒聯盟、樂天桃猿球團、統一 7-ELEVEn 獅球 團、富邦悍將球團、中信兄弟球團用心規畫之下，中職賽季雖然延遲但仍順利開打。
自季初閉門開打到逐步讓大家進場，感謝全國人民的團結讓台灣成為世界第一。而 ELEVEN SPORTS 更是 感激這樣的防疫成果，讓我們至少可以順利轉播中華職棒的一軍及二軍賽事，並且透過電視/ 網路等多元平台送到觀眾眼前，尤其是今年增加了英語轉播，讓海外沒有賽事收看的棒球迷 們，不但在隔離期間有了娛樂節目，也進一步向海外推廣中華職棒。
而接下來將是我們的蛻變之時，2021 年 1 月起，ELEVEN SPORTS 以如履薄冰、戰戰兢兢的心 情，承接前人耕耘許久的頻位:有線電視為 73 台及 74 台;而在中華電信的 MOD 平台上，為 211 台及 214 台。針對頻道相關主賽事的部分，2021 年第一季，ELEVEN 體育一台主要會有 NBA 美國職籃、TVL 企業排球聯賽及英超六大豪門賽事;ELEVEN 體育二台則是以 UBA 大專籃球、學 生棒球聯賽及英超其他球隊之賽事。接下來，二月有 FIBA 亞洲盃資格賽的第二階段;三月則 將迎接中華職棒的開打。更多賽事內容，我們亦積極評估中，尤其是在兩個頻道的架構下，我 們責無旁貸必將為台灣觀眾帶來更多精彩的比賽。
目前尚有部分系統台仍未安排將 ELEVEN 兩頻道移至 73 台及 74 台、甚至還有部分地區完全未上架，但我們會持續和業者溝通取得共識。
這些地區的觀眾，您也可透過 ELEVEN SPORTS 的官 網來收看我們的內容。新的一年，ELEVEN SPORTS 不僅要努力，還要更上一層樓。體育媒體產 業面臨寒冬，這塊市場沒能持續擴大是台灣觀眾一大損失，但堅持我們的路將是意志力的拚 鬥。希望台灣觀眾持續給予 ELEVEN SPORTS 鞭策指導，我們將全力以赴繼續進步，也請大家期 待我們接下來陸續帶給台灣觀眾的新面貌。
本公司亦藉此機會正式佈達新任總經理孫至誠先生到任之訊息。孫至誠先生累積長達 30 年的 體育產業經驗，舉凡體育版權、科技、投資等等不同領域，足跡遍及中港台三地及歐洲。孫先 生過去曾任國際管理集團 IMG 大中華地區之負責人，加入 ELEVEN SPORTS 之前曾是 SlamBall China 的董事長兼 CEO 、 全球斯籃博運動發展聯盟 (Multinational SlamBall Athletics Association) 創辦人兼聯合主席。孫至誠總經理對於 ELEVEN SPORTS 未來的規畫充滿期許， 除鞏固重要的頻道業務外，也將因應潮流、力求轉型，著重於新媒體及線上線下的互動，充分 期待開創出和傳統體育媒體不同的道路。孫總經理表示:「ELEVEN SPORTS 在台灣落地生根至 今，一路上十分幸運遇到許多貴人相助。現在，體育媒體面臨一個瓶頸，如何衝破並且走向康 莊大道，這將是我們未來必須面對且要突破的嚴峻挑戰。體育如此地有魅力，我們希望透過不 同過往的策略來擴大這個市場，讓更多人接觸進而陷入體育迷人之處。」
過去，我們持續向市場溝通取得合理的版權費用和支持，好讓市場可以持續擴大。然而，自 2021 年起，我們將是唯一經營體育媒體的外商公司，在此仍期望政府、廣告商及各大相關組 織，能重視這個產業，讓我們攜手打造一個更為活絡的市場，不僅是為了台灣媒體的進步更是 為了球迷眼福，讓他們可以持續透過平台收看更多元化的賽事內容。
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