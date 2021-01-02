「越南昆凌」砸千萬蓋豪宅　網看照跪了：顏值財力兼具

曾經因一襲大膽黑色透膚薄紗禮服而轟動坎城影展的越南名模鄧玉貞（Ngoc Trinh）長相精緻甜美、身材火辣，年紀輕輕就事業有成的她不吝於在IG上發美照分享生活，更把自己砸了3000多萬元蓋的豪宅照片與粉絲分享。

我是廣告 請繼續往下閱讀

有「越南昆凌」之稱的名模鄧玉貞頂著一張飄著混血感的精緻臉蛋，財力與顏值兼具的她在2017年於越南物色一塊地，並砸下240億越南盾（約新台幣3146 萬元）著手設計自己夢想中的豪宅，完工後她把照片發在Instgram上與粉絲分享。

這棟三層樓高的豪宅擁有大片落地窗、視野極佳，還有超大陽台和花園，挑高的天花板把客廳空間感拉長，內部擺設更是兼具舒適與奢華，更不用說那一整面的「高跟鞋牆」，讓粉絲們看了羨慕又忍不住佩服鄧玉貞的財力。



▲越南名模特兒鄧玉貞（Ngoc Trinh）不吝於在IG上發美照分享生活，更把自己砸了3000多萬元蓋的豪宅與粉絲分享。（圖／翻攝自IG） 1989年出生的鄧玉貞靠著仙女般的顏值在16歲就成為模特兒，22歲時更勇奪越南國際小姐冠軍，在越南可說是紅遍大街小巷的美女，佔盡各大廣告版面。後來她也成立自己的時裝和美容品牌，轉身幕後成為企業家，賺進大把鈔票，成為不少年輕女性學習的勵志樣本。





不過，真正讓她名揚海外與國際時尚圈的，是她在2019年坎城影展上以一身開高衩黑色薄紗禮服亮相，腰部以下連同屁股蛋都只有若隱若現的薄紗覆蓋，立刻引來媒體爭相報導。儘管影展時有女星以性感衣著亮相，但這麼裸露的衣著依舊引來不少爭議，尤其是越南網友更指鄧玉貞「讓越南丟臉到國際」，就連越南官員都震怒表示要罰她錢。





事隔一年，已經走出風波的鄧玉貞依舊活躍於社交圈，更經營youtube頻道和tik tok等媒體，並經常在Instagram上大放性感照與粉絲分享。現在已經31歲的她依舊頂著一張水嫩的babyface，模特兒拍攝邀約不斷。