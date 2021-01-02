「越南昆凌」砸千萬蓋豪宅　網看照跪了：顏值財力兼具

有「越南昆凌」之稱的名模鄧玉貞頂著一張飄著混血感的精緻臉蛋，財力與顏值兼具的她在2017年於越南物色一塊地，並砸下240億越南盾（約新台幣3146 萬元）著手設計自己夢想中的豪宅，完工後她把照片發在Instgram上與粉絲分享。
這棟三層樓高的豪宅擁有大片落地窗、視野極佳，還有超大陽台和花園，挑高的天花板把客廳空間感拉長，內部擺設更是兼具舒適與奢華，更不用說那一整面的「高跟鞋牆」，讓粉絲們看了羨慕又忍不住佩服鄧玉貞的財力。
1989年出生的鄧玉貞靠著仙女般的顏值在16歲就成為模特兒，22歲時更勇奪越南國際小姐冠軍，在越南可說是紅遍大街小巷的美女，佔盡各大廣告版面。後來她也成立自己的時裝和美容品牌，轉身幕後成為企業家，賺進大把鈔票，成為不少年輕女性學習的勵志樣本。
不過，真正讓她名揚海外與國際時尚圈的，是她在2019年坎城影展上以一身開高衩黑色薄紗禮服亮相，腰部以下連同屁股蛋都只有若隱若現的薄紗覆蓋，立刻引來媒體爭相報導。儘管影展時有女星以性感衣著亮相，但這麼裸露的衣著依舊引來不少爭議，尤其是越南網友更指鄧玉貞「讓越南丟臉到國際」，就連越南官員都震怒表示要罰她錢。
事隔一年，已經走出風波的鄧玉貞依舊活躍於社交圈，更經營youtube頻道和tik tok等媒體，並經常在Instagram上大放性感照與粉絲分享。現在已經31歲的她依舊頂著一張水嫩的babyface，模特兒拍攝邀約不斷。