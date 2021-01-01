肯德基推遊戲機！內建「炸雞保溫盒」讓你邊玩邊暖雞
The China Post/綜合報導
2021-01-01 10:28:03｜2021-01-01 10:28:15
The China Post報導，疫情大流行之際，不少民眾大多時間待在家玩遊戲，造成PS5、Xbox Series X/S等遊戲主機缺貨，現在就連速食連鎖店「肯德基」也要來分食這塊大餅。肯德基於12月23日在推特宣布推出電腦主機「KFConsole」，主打全球首創內建「炸雞保溫盒」的遊戲機，跌破眾人眼鏡。
這次，肯德基攜手台灣電腦硬體公司酷碼科技 (Cooler Master)，推出這款超外觀如肯德基雞桶的遊戲主機。主機內部運用Cooler Master的散熱技術，將機台運作產生的熱能導至保溫箱。 肯德基釋出的官方新聞稿寫道：「在每輪遊戲間，你現在可以一邊專心玩遊戲，一邊享用美味酥脆的炸雞了。」
此外，KFConsole搭載的配備一點都不馬虎，主機使用Intel Nuc 9 Extreme Compute Element、Intel Core i9 9980HK處理器，以及NVIDIA GPU插槽、Intel處理器，同時內置了兩個1TB SSD硬碟。截至發稿日，肯德基尚未公布 KFConsole 正式發布日期，以及售價。