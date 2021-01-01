居家檢疫者趴趴走　黃偉哲斥：讓人深惡痛絕

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，該名男子是台南人，過去也一直生活在台南，從12月25日自香港入境，由於他的朋友幫他在高雄租了一個居家檢疫的處所，12月30日左右發現男子手機的電子訊號異常，因此在當天找了警察一起去查訪他的狀況，房東才發現男子的居家檢疫者身份，便請他要另覓居家檢疫的地點。
潘炤穎說，12月31日上午九點半里幹事關訪之後，男子就找朋友載他回戶籍地台南，被台南市政府尋獲的時候已經是大約下午兩點左右，因違反居家檢疫的時間點有累計的罰則，基本上只要有違反居家檢疫就是10萬起跳，男子離開居家檢疫地點沒有事先告知大概有4個小時的時間，因此目前暫定處以新臺幣20萬的罰款，而男子在被查獲之後，也在昨天緊急送往集中檢疫所進行強制集中隔離。
而高雄「跨百光年」跨年夜，是否有發現居家檢疫隔離還是自主管理的民眾有違法的情形？潘炤穎強調，市府在12月31日晚間六點半開始，由民政局、警察局同步啟動居家檢疫、居家隔離，以及居家自主管理對象的清查，在這個部分包括電話、視訊總共關訪了2683位，一切正常。
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