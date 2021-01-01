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居家檢疫者趴趴走　黃偉哲斥：讓人深惡痛絕

記者鄭婷襄/高雄報導

2021-01-01 11:42:46

黃偉哲「台南市警方不會吃案」的說法，遭民眾打臉。
▲台南市長黃偉哲痛批居家檢疫者跑掉非常不應該，讓人深惡痛絕。（圖／台南市政府提供）
驚傳居家檢疫民眾趴趴走！台南市長黃偉哲今（1）日上午到新營參加元旦升旗典禮活動時表示，昨天有3個，1個是在高雄檢疫跑到台南的，另外2個是在台南跑掉的，這讓人深惡痛絕，對此高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，目前暫定將對男子處以新臺幣20萬的罰款。
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黃偉哲表示，台南的兩名違反居家檢疫者，1個人跑去KTV，另1個人跑去搭大眾運輸工具意圖要到北部，都已經在最快的時間內找到並開罰，據了解，衛生局開罰一個20萬、另一個30萬，這表示他們惡行是非常重大的，這樣自己不重視自己的健康，也不重視他人健康的行為，在現今的台灣的社會裡面是無法被接受跟容忍的，所以說，立刻找到立刻開罰，沒有遲疑。
▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，居家檢疫者趴趴走的行為在這個階段時不可能被接受的，目前暫定將對該名男子處以新臺幣20萬的罰款。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，居家檢疫者趴趴走的行為在這個階段時不可能被接受的，目前暫定將對該名男子處以新臺幣20萬的罰款。（圖／記者鄭婷襄攝）
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，該名男子是台南人，過去也一直生活在台南，從12月25日自香港入境，由於他的朋友幫他在高雄租了一個居家檢疫的處所，12月30日左右發現男子手機的電子訊號異常，因此在當天找了警察一起去查訪他的狀況，房東才發現男子的居家檢疫者身份，便請他要另覓居家檢疫的地點。

潘炤穎說，12月31日上午九點半里幹事關訪之後，男子就找朋友載他回戶籍地台南，被台南市政府尋獲的時候已經是大約下午兩點左右，因違反居家檢疫的時間點有累計的罰則，基本上只要有違反居家檢疫就是10萬起跳，男子離開居家檢疫地點沒有事先告知大概有4個小時的時間，因此目前暫定處以新臺幣20萬的罰款，而男子在被查獲之後，也在昨天緊急送往集中檢疫所進行強制集中隔離。

而高雄「跨百光年」跨年夜，是否有發現居家檢疫隔離還是自主管理的民眾有違法的情形？潘炤穎強調，市府在12月31日晚間六點半開始，由民政局、警察局同步啟動居家檢疫、居家隔離，以及居家自主管理對象的清查，在這個部分包括電話、視訊總共關訪了2683位，一切正常。
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