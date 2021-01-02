這麼嚴重！楊祐寧要求工作人員「不要和我對到眼神」

電影《複身犯》

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在《複身犯》中，楊祐寧一人分飾多角，

▲《複身犯》前導海報曝光，楊祐寧謎之微笑超嚇人。（圖／牽猴子）

楊祐寧在片中扮演亦正亦邪的角色，驚豔各界，

▲楊祐寧在片中亦正亦邪。（圖／牽猴子）

《複身犯》

劇情描述一場離奇的意外爆炸車禍，竟牽扯出駭人聽聞的連環兒童失蹤案件。警方為了追查失蹤兒童的下落，車上罹難的乘客被迫死而復生，利用意識上傳技術借屍還魂，要在複雜的意識空間中，找出真正凶手。