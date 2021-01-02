這麼嚴重！楊祐寧要求工作人員「不要和我對到眼神」

電影《複身犯》發布前導海報，男主角楊祐寧令人毛骨悚然的謎之微笑，令人揮之不去，而海報中，楊祐寧的大腦分裂出另一個自己，表情也從詭異笑容，變成慌張驚恐，仔細一看，黑暗驚悚的兩顆腦袋中間，還藏了一名黑衣人，搭配的文案「腦內激戰、怪物重生」，令人好奇到底是誰佔領了腦袋？ 我是廣告 請繼續往下閱讀 在《複身犯》中，楊祐寧一人分飾多角，對自己表演要求相當高的他，為了專注於人格之間的切換，在拍攝現場他不只要求工作人員，不要和他對到眼神，更經常主動要求導演再來一次。導演蕭力修也透露：「找楊祐寧來演，是因為這個角色需要很多變化，而他一定能完美地消化。」▲《複身犯》前導海報曝光，楊祐寧謎之微笑超嚇人。（圖／牽猴子）楊祐寧在片中扮演亦正亦邪的角色，驚豔各界，也讓人更加期待，其他尚未公開的角色，包含女主角張榕容、李銘忠、陳以文、王淨、林哲熹，眾多實力派演員同台飆戲，讓觀眾未看先感到過癮。▲楊祐寧在片中亦正亦邪。（圖／牽猴子）《複身犯》劇情描述一場離奇的意外爆炸車禍，竟牽扯出駭人聽聞的連環兒童失蹤案件。警方為了追查失蹤兒童的下落，車上罹難的乘客被迫死而復生，利用意識上傳技術借屍還魂，要在複雜的意識空間中，找出真正凶手。