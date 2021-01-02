冬季阿里山狀元茶　醇甜圓滑飽滿

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黃敏惠市長表示，阿里山的瑰寶其中之一就是茶葉，阿里山因為有23.5度北回歸線通過，且位處高地，有很大的溫差，再加上嘉義市美好的人文底蘊，產出的茶特別不同，茶葉到處都是，但是真正內行的好茶就在阿里山，品好茶就來人文薈萃的嘉義市。
翁章梁縣長指出，北回歸線23.5°代表這個地方非常適合農作，尤其是種植高山茶，全國出產高山茶的地方並不多，高山茶養活了好幾代的人，也培養出很多優秀的製茶師傅，嘉義縣生產的烏龍茶和紅茶，在歐洲、中國和穆斯林地區都有不錯的市場，阿里山狀元茶代表的是品牌認證，希望這樣的品質保證能帶動所有品牌和產業的價值。
「阿里山狀元茶」評鑑賽，參賽者的茶區必需在嘉義縣，茶園需取得3章1Q的產品標章之一，參賽件數經初選後，有163件茶樣取得參賽資格，此次評比結果分為特等狀元1名，由張順源先生拔得頭籌，其茶葉外觀墨綠勻整，水色金黃澄清透亮，香氣清爽細緻有發酵香，烘焙適中，茶湯滋味醇甜圓滑飽滿；頭等獎為銘峰製茶蘇柏彰、祥元茗茶有限公司盧瑞祥、劉鳳末女士、現代茶業蕭吉森、禾成茶業葉進成、十三製茶陳文科、十三製茶王俊傑等7名，5星獎潔康茶坊林彥廷等12名、4星獎新園製茶王嘉富等15名、3星獎謙邑茶莊林家湖等48名。