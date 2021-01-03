被前經紀人「詐騙10億」、遭黑粉狠批！Lisa躲在被子偷哭

才23歲的小女生，隻身在異國打拚，面對這麼多倒楣事，多麼令人不捨。不過，她沒外界想的那麼脆弱，對於負評，正向表示：「說不在意別人的視線是不可能的事， 我不認為所有人都應該愛我，我也會喜歡好聽的話，但又不能無視不好聽的話。」
泰國籍的Lisa，9年前進入YG當練習生，她在大陸選秀節目《青春有你2》上，傳授給學員們她的成功之道，她認為假若要成功的話，首先相信自己能成功，要相信自己能成為自己想要成為的人。
她說，「假如想要變得有吸引力的話，首先我們要相信自己就是有這樣的魅力。」她透露練習生5年的日子，偶爾低潮會偷偷躲在被子裡哭，但再累再苦，從來沒放棄過，因為她相信，總有一天屬於BLACKPINK的時機會到來的。
泰國籍的Lisa，9年前進入YG當練習生，她在大陸選秀節目《青春有你2》上，傳授給學員們她的成功之道，她認為假若要成功的話，首先相信自己能成功，要相信自己能成為自己想要成為的人。
她說，「假如想要變得有吸引力的話，首先我們要相信自己就是有這樣的魅力。」她透露練習生5年的日子，偶爾低潮會偷偷躲在被子裡哭，但再累再苦，從來沒放棄過，因為她相信，總有一天屬於BLACKPINK的時機會到來的。
現在，她已是炙手可熱的偶像歌手，紅回泰國，去年初，泰國節目主持人透露，她以高達170萬美金（約4894萬台幣）天價，代言泰國AIS通訊社，這是泰國最高的廣告代言費，證明Lisa的努力沒有白費。