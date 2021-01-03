被前經紀人「詐騙10億」、遭黑粉狠批！Lisa躲在被子偷哭

韓國女團BLACKPINK的23歲泰國成員Lisa，有「人間芭比」封號，14歲遠赴異鄉打拚，每天在陌生、語言不通的韓國，長時間做高強度訓練，走紅後又得面對黑粉批評，但她不玻璃心，努力不懈，堅信自己一定會成功。

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BLACKPINK於2016年出道，是YG繼2NE1之後，最受關注的女子天團，Lisa精湛舞藝搭配宛如芭比般的高顏值，使她人氣急速攀升，去年10月還進軍大陸演藝圈，在選秀節目《青春有你2》擔任導師，Instagram目前已突破4300多萬追蹤人數，是韓國藝人之冠，所謂人紅是非多，黑粉也跟著激增。

Lisa曾經被韓國網友攻擊，說是來自「東南亞」的藝人，而非「韓國藝人」，完全不認同她的努力，在排外的韓國生活，看得出過得十分辛苦。今年6月甚至爆出BLACKPINK前經紀人A男利用她外國人身分，謊稱幫忙看房產，誆走她辛苦存的10億韓元（約2800萬元台幣）血汗錢，詐騙得手的錢全拿去賭博。

才23歲的小女生，隻身在異國打拚，面對這麼多倒楣事，多麼令人不捨。不過，她沒外界想的那麼脆弱，對於負評，正向表示：「說不在意別人的視線是不可能的事， 我不認為所有人都應該愛我，我也會喜歡好聽的話，但又不能無視不好聽的話。」

▲Lisa正向看待負評。（圖／Lisa Instagram）

她說，「假如想要變得有吸引力的話，首先我們要相信自己就是有這樣的魅力。」她透露練習生5年的日子，偶爾低潮會偷偷躲在被子裡哭，但再累再苦，從來沒放棄過，因為她相信，總有一天屬於BLACKPINK的時機會到來的。



▲Lisa認為假若要成功的話，首先相信自己能成功。（圖／Lisa Instagram）

泰國籍的Lisa，9年前進入YG當練習生，她在大陸選秀節目《青春有你2》上，傳授給學員們她的成功之道，她認為假若要成功的話，首先相信自己能成功，要相信自己能成為自己想要成為的人。





她說，「假如想要變得有吸引力的話，首先我們要相信自己就是有這樣的魅力。」她透露練習生5年的日子，偶爾低潮會偷偷躲在被子裡哭，但再累再苦，從來沒放棄過，因為她相信，總有一天屬於BLACKPINK的時機會到來的。





現在，她已是炙手可熱的偶像歌手，紅回泰國，去年初，泰國節目主持人透露，她以高達170萬美金（約4894萬台幣）天價，代言泰國AIS通訊社，這是泰國最高的廣告代言費，證明Lisa的努力沒有白費。