台股新年開紅盤小漲、鴻海強勢 新台幣兌美元強升2.58角
記者許家禎/台北報導
2021-01-04 09:41:06
台北股市今（4）日2021第一個交易日開紅盤，以下跌12.28點開出，但隨後漲30多點，在14760點附近，漲幅0.2%。權值股台積電早盤一度來到532元再創高，但隨後回落。鴻海研究院今日揭碑，鴻海強勢漲逾2%，鴻海家族也紅通通。匯市部分，以28.250元開盤，強升2.58角。
2020年每股最後一個交易日四大指數皆漲，其中，道瓊指數上漲196.92點，或0.65%，收30606.48點；標普500指數上漲9.68點，或0.26%，收3741.72點；那斯達克指數上漲18.28點，或0.14%，收12888.28點；費城半導體指數上漲11.73點，或0.42%，收2795.50點。台北股市今日開盤跌12.28點，加權股價指數以14720.25點開出。權值股台積電早盤開高後，在平盤530元上下震盪。聯發科漲3%，來到772元。南亞科漲2%、大立光漲近4%，來到3320元、聯電弱勢跌3%。
鴻海研究院今日揭碑，創辦人郭台銘、董事長劉揚偉現身，鴻海強勢漲2.4%，來到94.4元。其他鴻海家族也表現亮麗，像是廣宇、榮創飆漲停。天鈺、訊芯、乙盛、建漢、台揚漲3%到8%，鴻準、群創、亞太電、臻鼎、業成都漲1到2%。匯市部分，新台幣兌美元匯率今日以28.250元開盤，強升2.58角，隨後交易區間為28.250元至28.090元。新台幣匯率在2020年封關日表現，盤中最高升抵28.095元，尾盤央行調節，以貶值0.1分，收盤來到28.508元。2020年全年，新台幣匯率盤中最高升到28.095元。累計全年升值1.598元，年增5.61% ，創下三年新高。