NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

台積電再創天價540元　激勵台股站上14900點

記者許家禎/台北報導

2021-01-04 11:29:56｜2021-01-04 11:31:35

▲台積電ADR 27日大漲逾12%，激勵今（28）日台積電再度飆漲停，領軍其他半導體族群帶動台股大漲300多點。（圖／NOWnews資料照片）
▲權值股台積電4日來到新天價，也帶動大盤來到14913點同樣創下新高點。而鴻海研究院今日揭碑，鴻海股價強彈，漲幅4.6%左右。（圖／NOWnews資料照片）
台北股市今（4）日2021第一個交易日開紅盤，雖然開盤以下跌12.28點開出，但9點半過後從盤下向上拉。權值股台積電來到540元新天價，也帶動大盤來到14928點同樣創下新高點。而鴻海研究院今日揭碑，鴻海股價強彈來到96.5元，漲幅4.6%左右，其他鴻海家族也紅通通。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台北股市今日開盤跌12.28點，加權股價指數以14720.25點開出，早盤在平盤上下震盪，權值股台積電雖一度來到盤下，但隨後步步走高，持續創新天價540元，漲幅1.6% ，市值來到13.87兆元新高，也帶動大盤創高來到14913點。聯發科也漲6%以上，來到795元。聯電相對弱勢，遭到賣單調節，跌5%。
至於鴻海研究院今日揭碑，創辦人郭台銘、董事長劉揚偉現身，鴻海11點過後強勢漲4.6%，來到96.5元。其他鴻海家族也表現亮麗，像是廣宇、榮創、天鈺飆漲停。乙盛也幾近漲停，建漢漲近7%、樺漢與鴻準漲3%、訊芯漲2%。
匯率部分，新台幣兌美元強勁，盤中升到28.09元，勁揚4.18角，再創23年半以來新高。新台幣匯率在2020年封關日，盤中最高升到28.095元，尾盤央行調節，以貶值0.1分，收盤來到28.508元。
關鍵字

NOW民調中心

2020最強影視主題曲哪首是您心目中的TOP1?

2020最強影視主題曲哪首是您心目中的TOP1?

繼續作答
疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀