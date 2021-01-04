台積電再創天價540元 激勵台股站上14900點
記者許家禎/台北報導
2021-01-04 11:29:56｜2021-01-04 11:31:35
台北股市今（4）日2021第一個交易日開紅盤，雖然開盤以下跌12.28點開出，但9點半過後從盤下向上拉。權值股台積電來到540元新天價，也帶動大盤來到14928點同樣創下新高點。而鴻海研究院今日揭碑，鴻海股價強彈來到96.5元，漲幅4.6%左右，其他鴻海家族也紅通通。
台北股市今日開盤跌12.28點，加權股價指數以14720.25點開出，早盤在平盤上下震盪，權值股台積電雖一度來到盤下，但隨後步步走高，持續創新天價540元，漲幅1.6% ，市值來到13.87兆元新高，也帶動大盤創高來到14913點。聯發科也漲6%以上，來到795元。聯電相對弱勢，遭到賣單調節，跌5%。至於鴻海研究院今日揭碑，創辦人郭台銘、董事長劉揚偉現身，鴻海11點過後強勢漲4.6%，來到96.5元。其他鴻海家族也表現亮麗，像是廣宇、榮創、天鈺飆漲停。乙盛也幾近漲停，建漢漲近7%、樺漢與鴻準漲3%、訊芯漲2%。匯率部分，新台幣兌美元強勁，盤中升到28.09元，勁揚4.18角，再創23年半以來新高。新台幣匯率在2020年封關日，盤中最高升到28.095元，尾盤央行調節，以貶值0.1分，收盤來到28.508元。