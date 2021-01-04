快訊／增3境外移入　莊人祥：從菲、法、多明尼加入境

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案815為本國籍20多歲女性，去年2月至多明尼加訪友，今年1月1日返國，迄今無症狀，因入境時提供之檢驗陰性報告不符規定，於機場自費採檢，並於今日確診。已掌握個案同班機前後二排座位旅客共1人，列居家隔離。
案816為本國籍40多歲女性，長期於法國工作，去年10月初曾在當地社區採檢站採檢確診，但未就醫治療，後續於法國期間多次採檢均為陰性；個案今年1月1日獨自返台，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，迄今無症狀；個案於1月2日申請外出奔喪，由衛生單位安排至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案同班機前後二排旅客共5人，及同住接觸者2人，列居家隔離。
指揮中心統計，截至目前國內累計127,608例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含125,701例排除)，其中815例確診，分別為720例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、696人解除隔離、112人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。