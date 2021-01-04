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名家論壇》盧燕俐／外資繼續認錯，台股再漲千點？

文/盧燕俐

2021-01-04 17:55:48｜2021-01-04 17:56:52

台股漲。（圖／NOWnews資料照）
▲台股2021年年初即開紅盤，財經專家分析隨著外資湧入，未來指數有機會再上漲千點。（圖／NOWnews資料照）
台股金牛年開紅盤，牛氣沖天，第一個交易日就創下14937點的歷史新高，關鍵推手正是外資，又大買233億元。預估在全球資金氾濫、台股殖利率仍有3.6%，及整體上市櫃獲利至少成長一成的情況下，外資將持續認錯回補，大盤再漲千點並非夢事。
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根據統計，外資去年賣超台股5400億元，遠超過2008年金融海嘯時的3580億元，主要是3月受新冠疫情影響，大賣3591億元，隨後出手更為謹慎，4月小買、5月又大賣，6月和7月雖有加碼，但從8月起又連賣三個月，眼看台股不跌反漲，且景氣回溫跡象明顯，11月大買千億，大盤上漲9.4%，12月則因耶誕放假效應，上半旬賣超居多，下半旬用力買回，整月買超550億。
隨著外資歸隊，加上一月又是傳統的「作夢行情」，只要題材獲得外資認同，先不論下半年真實獲利狀況，外資極力回補，一旦金額來到千億元，大盤順利上攻7%到8%，那麼，指數就有機會再漲千點。

牛年台股題材豐富，除了眼下最熱門的漲價概念族群，如封測、記憶體、被動元件等，近期報價紛紛喊漲，還有最夯的明星產業電動車，從零組件到組裝，都有被點名的潛力股，以及受惠弱勢美元的原物料族群、股價太委屈的金融股等等，後市都有機會。

從外資近來的買超方向，便可得到驗證。以1月4日為例，外資買超前20名個股，集中在三大族群，分別是權值股的鴻海、台積電與聯發科，PCB的欣興、華通，及金融股的兆豐金和中信金等。

再往前一周看，外資買超前20名，除了權值股台積電、鴻海與仁寶之外，多數落在金融股身上，包括：開發金、兆豐金、永豐金等。顯示外資買股思維，不外乎低基期、強勢股、新產業。

新產業中以電動車最受期待，儘管已有知名分析師指出，以蘋果向來要求高品質來看，拖到2028年新車才問世，都不會令人太意外，這次是供應鏈廠商率先讓消息曝光，使得股價引爆，但畢竟相關規格並不明朗，也就是真正的「Apple Car概念股」還未成形，此時若瘋狂搶股，會有風險。

不過，股價向來領先基本面，多頭時代，任何風吹草動都能助漲，法人向來是先買先贏，散戶不想被倒貨，除了嚴控資金比重、隨時觀察法人資金流向，會是明哲保身的不二法門。

話說回來，台股牛年並非沒有一片烏雲，第二季向來是電子股的淡季，尤其在歷經股價已墊高之後，第一季末、第二季初，還有多少漲升空間，大盤是否因此回檔修正，都值得進一步觀察。

還有，隨著新冠疫苗施打，全球經濟順利步上復甦軌道，聯準會何時宣布QE放緩與結束，利率政策的大反轉，等於宣布資金行情告一段落，屆時，投資人應盡速進行股債重新配置，才能持盈保泰。

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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