名家論壇》盧燕俐／外資繼續認錯，台股再漲千點？

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隨著外資歸隊，加上一月又是傳統的「作夢行情」，只要題材獲得外資認同，先不論下半年真實獲利狀況，外資極力回補，一旦金額來到千億元，大盤順利上攻7%到8%，那麼，指數就有機會再漲千點。
牛年台股題材豐富，除了眼下最熱門的漲價概念族群，如封測、記憶體、被動元件等，近期報價紛紛喊漲，還有最夯的明星產業電動車，從零組件到組裝，都有被點名的潛力股，以及受惠弱勢美元的原物料族群、股價太委屈的金融股等等，後市都有機會。
從外資近來的買超方向，便可得到驗證。以1月4日為例，外資買超前20名個股，集中在三大族群，分別是權值股的鴻海、台積電與聯發科，PCB的欣興、華通，及金融股的兆豐金和中信金等。
再往前一周看，外資買超前20名，除了權值股台積電、鴻海與仁寶之外，多數落在金融股身上，包括：開發金、兆豐金、永豐金等。顯示外資買股思維，不外乎低基期、強勢股、新產業。
新產業中以電動車最受期待，儘管已有知名分析師指出，以蘋果向來要求高品質來看，拖到2028年新車才問世，都不會令人太意外，這次是供應鏈廠商率先讓消息曝光，使得股價引爆，但畢竟相關規格並不明朗，也就是真正的「Apple Car概念股」還未成形，此時若瘋狂搶股，會有風險。
不過，股價向來領先基本面，多頭時代，任何風吹草動都能助漲，法人向來是先買先贏，散戶不想被倒貨，除了嚴控資金比重、隨時觀察法人資金流向，會是明哲保身的不二法門。
話說回來，台股牛年並非沒有一片烏雲，第二季向來是電子股的淡季，尤其在歷經股價已墊高之後，第一季末、第二季初，還有多少漲升空間，大盤是否因此回檔修正，都值得進一步觀察。
還有，隨著新冠疫苗施打，全球經濟順利步上復甦軌道，聯準會何時宣布QE放緩與結束，利率政策的大反轉，等於宣布資金行情告一段落，屆時，投資人應盡速進行股債重新配置，才能持盈保泰。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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