HBL／外卡爭霸！萬能奪複賽隊史首勝 青年斷連2年晉級
記者鍾東穎/高雄報導
2021-01-04 18:24:02
「不要鬆懈啊！ 」萬能工商總教練徐國宏在場邊喊著，今(4)日HBL複賽外卡戰，正賽5戰全敗的萬能背水一戰，從首節就打出領先優勢，高三前鋒殷義傑轟下新高25分，終場以97:86力退青年高中，拿下複賽隊史首勝，晉級明日最終外卡戰對南山高中。
萬能成軍短短3年，今年一舉踏進12強複賽，但落入A組「死亡之組」想搶分組前3機會渺茫，最後以5戰0勝A組第6和B組第5的青年先進行第一場外卡賽，勝者再和A組第4的南山搶最後一張8強門票。想拚開胡的萬能首節就攻下23:16打出氣勢，加上青年主將許至皓獨拿17分後，上籃落地受傷下場休息，萬能維持領先以43:33進入下半場。
易籃後萬能持續加壓，兩名先發都繳出「雙十」，殷義傑19投11中， 攻下最高25分11籃板，蘇家暐貢獻16分13籃板，黃麒哲挹注次高的21分，「三劍客」穩紮穩打率隊以9分之差摘下隊史首勝。青年前2年都搶到分組前3提前晉級8強，可惜今年中斷紀錄，此役以許至皓的23分9籃板3阻攻為最佳，許皓翔繳出次高20分6助攻，全隊僅2人得分上雙。