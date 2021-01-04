HBL／萬能奪隊史首勝！明爬南山 教頭寄望下年再來
記者鍾東穎/高雄報導
2021-01-04 19:05:09
萬能工商成軍僅3年就踏進高雄巨蛋，可惜賽前隊員染疥瘡，停練近3周，又分到死亡之組，全敗落入外卡，今(4)日終於開胡，拿下隊史複賽首勝，還有機會明天和南山高中拚最後一張8強門票，但教頭徐國宏自知晉級機會渺茫，立下目標，「明年我一定要回到這！」
萬能南下高雄前小隊成員染上疥瘡，3天就傳給11位隊友，避免傳染停練，徐國宏無奈，「前幾場太急躁了，沒體力又想贏，專注力下降，不聽話，之前就說過放鬆打、態度拿出來就好，像今天這樣就很好。」徐國宏透露昨天慘敗松山42分， 賽後帶子弟兵吃火鍋提振士氣，並做心理建設，「輸1分是輸，輸30分也是輸，今天就放鬆打、享受比賽。」結果今天從開局領先青年到最後97:86奪下隊史複賽首勝。
萬能初次打進複賽就和衛冕軍能仁家商、光復高中、松山高中、南山高中和高苑工商等，都有8強實力的隊伍同分在A組，徐國宏自知條件不如人，力拼外卡首戰開胡，「目標就這一場，請他們拿(勝利)給我，他們也做到了，謝謝他們給我的禮物。」明天外卡第二戰將對上屆季軍南山，徐國宏認為晉級希望不大，今晚先帶球員吃牛排慶祝隊史首勝，明天帶高三球員享受完最後一戰，要高二球員皮繃緊，立下目標，「明年我一定要回到這！」