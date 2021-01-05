小寒起好運連連！「3星座」富貴多金　第一位將遇見愛情

今（5）天是二十四節氣中的第二十三個節氣「小寒」，也是一年四季中最冷的日子，想必大家都有感受到一絲寒意了吧！而在這寒冷的天氣中，又有哪些星座能喜獲火熱運勢呢？稍早專寫星座運勢的搜狐號《老陳聊星座》專欄就公布，小寒開始，「3星座」運勢超旺，將會好運連連、富貴多金，其中，金牛座桃花將盛開，有望遇見愛情。

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金牛座

金牛座的朋友從小寒開始，整體運勢良好，單身的你會遇到愛情，而處在曖昧戀情的你則會有所突破，確立正式的戀愛關係，從此享受甜蜜愛情。這就是幸福的開始，將迎來精彩人生。

▲《老陳聊星座》專欄今（5）早公布，小寒開始，「3星座」將好運連連、富貴多金，其中，金牛座桃花將盛開，有望遇見愛情。（示意圖／取自pixabay ）

獅子座

獅子座的朋友從小寒開始，將會好運連連，工作上會感覺輕鬆許多，不會像之前那麼累了，因為你們透過前段時間的努力，已經將所有工作都梳理了一番，找出突破口，去開創屬於自己的美好未來吧！

處女座

處女座的朋友從小寒開始，運勢很不錯，富貴多金的日子開始了。工作努力會升職加薪，投資也有明顯成效，金錢滾滾而來，富裕的生活就在你們眼前了。當然了，你們並不會因此而迷失了方向，你們依然會朝著自己定下的目標努力，去收穫屬於自己的精彩。（編輯：許苡晴）