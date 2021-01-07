不必找代購！紐約品牌John Masters 正品　台灣買得到

現代人追求生活品質，也越來越在意人與環境之間的平衡，就連日常使用的身體頭髮清潔保養用品，也要講究環境友善。從早期強調不進行動物試驗，到現在要求不含有害化工成分、甚至在乎是否天然有機等，都顯見消費者不僅注重產品好不好用，更開始追溯產品本身成份來源，是否為可替環境帶來零負擔的「良心」商品。

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而講到這類純天然清潔保養品牌，則一定會提到許多人最愛的John Masters Organics。1991年成立至今的John Masters Organics，以「獻上最天然優質的產品，向地球表達敬意」的概念，堅持使用有機栽培植物作為產品原料，開發出一系列對環境友善的髮類及臉部清潔保養產品。所有John Masters Organics的產品，都要遵循嚴格的11項準則製造，包括每件產品上，都會清楚列出有機成分、不添加防腐劑、人工色素、合成香精等有害化學添加物、不經過動物測試等，就連萃取的植物來源也很講究，植物成長種植過程中，要採用環保永續的栽培方式，不得使用非天然化學物質或農藥，也不使用基因改造作物。也因為這樣的理念，讓John Masters Organis 的產品，深受許多重視環保議題的好萊塢明星所熱愛。

▲用最溫柔天然的方式，好好對待自己的秀髮，天然精油的淡淡香氣，聞起來非常舒服。（圖／資料照片）

在台灣，John Masters Organics一直也有一票死忠消費族群，用最溫柔天然的方式，好好對待自己的秀髮。尤其是各式髮類洗護產品，像是薄荷繡線菊洗髮精、玫瑰杏桃修護髮膜、玫瑰杏桃精華乳、深層頭皮護理噴霧、深層頭皮淨化精華、以及一瓶可以從頭用到腳的100% 摩洛哥榛果油等，都是熱賣明星商品。其天然精油的淡淡香氣，聞起來非常舒服，針對不同髮質，更有不同的髮類洗護產品可供選擇。