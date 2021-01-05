高市議會臨時會開幕審預算　陳其邁：我們姿勢擺很低

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民進黨團書記長林智鴻強調，正常預算應該在去年年底就應該完成，當然尊重國民黨現在議會多數進行各項議會的攻防、議事的攻防，但兩年拚四年，這兩年的時間對市政非常重要，預算不能等，也奉勸國民黨在臨時會的時候一定要三思而後行，不要用拖延戰術讓預算沒辦法如期完成，拖過年對市民沒有好處。
議長曾麗燕則指出，希望目前擱置的預算市府可以先跟議員溝通，這樣可以省很多時間，執政黨的議員要更辛苦一點，不要每次都是國民黨議員來的比較多，快要過年了，大家好好努力一下，大家都希望快點審完，讓市政府可以使用預算；議員黃紹庭說，大家一起，審預算是藍綠共同的事情，不會只有國民黨的事情而已；國民黨團總召蔡武宏則說，預算應該怎樣就怎樣去做，對高雄市地方有發展的市議會一定會全力支持，
高雄市長陳其邁則表示，議會還是要完成三讀的程序，才算是完成法定的程序，所以我們姿勢擺很低，很謙虛的聆聽各位議員的指教，建設本來就不分藍綠，尤其像孕婦交通補助這個是對於懷孕的年輕媽媽，希望說他們有交通補助可以不用騎摩托車去做產檢，希望議會能夠盡速完成審查，讓市政可以順利推動，市府各局處在這10天審查預算期間會盡力的來跟議員來做說明溝通，希望能夠獲得支持。