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高市議會臨時會開幕審預算　陳其邁：我們姿勢擺很低

記者鄭婷襄/高雄報導

2021-01-05 14:39:48

高雄市長陳其邁率領三位副市長拜會議長曾麗燕。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市長陳其邁率領三位副市長拜會議長曾麗燕。（圖／記者鄭婷襄攝）
高雄市議會第3屆第3屆第6次臨時會在今（5）日開幕，此次臨時會會期有10天，鑑於去年底總預算只審完約3分之1，高雄市長陳其邁上午特地拜會議長曾麗燕與三個黨團，陳其邁說市府姿勢擺很低，盼能儘早完成法定程序，順利推動市政。
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民進黨團總召韓賜村希望黨團議員在10天的臨時會期間踴躍出席，不希望連臨時會都用甲動要求，只要比藍營多來一席，相信他們就不會再使用額數問題，並建議議長曾麗燕若是真的再出現額數清點，不要散會，先休息五分鐘再繼續。
民進黨團書記長林智鴻強調，正常預算應該在去年年底就應該完成，當然尊重國民黨現在議會多數進行各項議會的攻防、議事的攻防，但兩年拚四年，這兩年的時間對市政非常重要，預算不能等，也奉勸國民黨在臨時會的時候一定要三思而後行，不要用拖延戰術讓預算沒辦法如期完成，拖過年對市民沒有好處。

▲防疫考量，這次臨時會在座位間加裝了透明隔板。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲防疫考量，這次臨時會在座位間加裝了透明隔板。（圖／記者鄭婷襄攝）
議長曾麗燕則指出，希望目前擱置的預算市府可以先跟議員溝通，這樣可以省很多時間，執政黨的議員要更辛苦一點，不要每次都是國民黨議員來的比較多，快要過年了，大家好好努力一下，大家都希望快點審完，讓市政府可以使用預算；議員黃紹庭說，大家一起，審預算是藍綠共同的事情，不會只有國民黨的事情而已；國民黨團總召蔡武宏則說，預算應該怎樣就怎樣去做，對高雄市地方有發展的市議會一定會全力支持，
高雄市長陳其邁則表示，議會還是要完成三讀的程序，才算是完成法定的程序，所以我們姿勢擺很低，很謙虛的聆聽各位議員的指教，建設本來就不分藍綠，尤其像孕婦交通補助這個是對於懷孕的年輕媽媽，希望說他們有交通補助可以不用騎摩托車去做產檢，希望議會能夠盡速完成審查，讓市政可以順利推動，市府各局處在這10天審查預算期間會盡力的來跟議員來做說明溝通，希望能夠獲得支持。
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