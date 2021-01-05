氣溫直降！周四寒流報到低溫剩5度 水氣增高山有望下雪
記者陳致宇／台北報導
2021-01-05 17:10:00｜2021-01-05 17:10:03
保暖衣物準備好！氣象局表示，明（ 6 ）日受到東北季風影響，北部及東北部低溫持續下降，其他地區早晚亦涼，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，東部、東南部地區有零星短暫雨；周四寒流來襲，北台灣明顯轉冷，預估周五至周六清晨是這波寒流影響最強的時候，氣象局指出，由於這波寒流水氣較多，北部 1,000 至 2,000 公尺，及中南部 3,000 公尺以上高山有機會降雪。
氣象局預報員林定宜表示，明日台灣持續受到東北季風影響，溫度會比今日略低一些，低溫西半部及東北部地區約 13 至 15 度，花東地區是 16 至 17 度；高溫北部及東北部地區約 16 至 18 度，其他地區則有 20 至 24 度。降雨部分，，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，東部、東南部地區也要注意零星短暫雨，出門要記得攜帶雨具備用。林定宜指出，周四起寒流南下，北台灣明顯轉冷，預計從清晨氣溫開始下降，入夜將下探 10 度以下，中南部地區白天也會會明顯轉涼；周五至周六清晨是這波寒流影響最強的時候，台北以北及東部地區地溫僅 7 至 9 度，其他地區約 11 、 12 度，空曠地區及近山區平地溫度會更低一些，有機會到 5 、 6 度。
林定宜提醒，周五北台灣整天的氣溫都在 10 度以下，低溫持續時間長，民眾要做好保暖的工作，要等到周日白天起寒流減弱，氣溫才會稍微回升。至於高山降雪機率，林定宜說，這波寒流比起誇年寒流水氣更多一些，周四、周五北部 1,000 至 2,000 公尺，及中南部 3,000 公尺以上高山有機會降雪。預估下周二會有另波冷空氣影響台灣，強度還須觀察。