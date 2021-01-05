15人搶9席！民眾黨中央委員選舉恐成大亂鬥
記者丁上程/台北報導
2021-01-05 20:30:53
由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，即將在10日舉行首次黨代表大會。而會中的重頭戲，就是即將選出中央委員以及中央評議委員。而今天（5日）晚間，民眾黨方面也公布候選人名單。扣除6席當然中常委後，15人登記參選，要搶9席的中央委員，預料恐怕會上演一場選舉戰。
根據民眾黨的黨章規定，黨中央設立中央委員會，一共15席中央委員5席候補，其中立法委員及縣市首長，都為當然中常委人選。也因此扣除民眾黨5席不分區立委，以及擔任台北市長的黨主席柯文哲後，僅剩9席的選舉空間。登記參選的人則有立委高虹安辦公室「Z9」吳達偉、民眾黨前發言人陳宥丞、立委邱臣遠辦公室主任陳思宇、立委張其祿特助龔勤文、前民眾黨不分區立委候選人楊博宇、民眾黨高雄市總服務處主委馮啟彥、親民黨前秘書長秦金生之女秦詩雁、台中市里長江和樹、高雄鋼鐵業小開孫正華、照明公司負責人陳安淇、民眾黨台南服務處總幹事李思慧、前市府幕僚劉瑋等人。根據選舉辦法規定，身為黨主席的柯文哲，有權提出4位不具黨代表身份的人選擔任候選人。而柯文哲的名單則有南部觀光業大亨林富男、台北市副市長蔡炳坤及市府顧問張柏崧。