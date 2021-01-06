時力談居住正義被罵蟑螂 藍委：平常把自己當小綠的結果
記者吳承翰/台北報導
2021-01-06 10:57:49
時代力量立委邱顯智昨晚在臉書PO文討論居住正義政策，質疑房價負擔比率過高，內政部卻稱沒問題，內政部次長花敬群留言罵「時代蟑螂實在有夠髒」，引發爭議。同為在野陣營的國民黨立委陳玉珍6日受訪表示，花敬群批評國會議員不恰當，但她也提醒時代力量立委要有自主性，不要變成小綠，「當國會議員把自己當舉手部隊的時候，行政部門自然看不起我們。」
陳玉珍表示，花敬群以「時代蟑螂」來批評國會議員很不恰當、也不尊重，不過，她也提到，「在民進黨執政下，好像以前的教授當上部會首長後，都會改變論調」，像是陳吉仲教授、花敬群教授都是，論調都跟過去當學者時南轅北轍。陳玉珍接著提醒時代力量，行政院從院長蘇貞昌以降，每個部會首長對國會議員常常反質詢、態度傲慢，原因出在立委們自降格調，像時力立委投票時常常把自己變成小綠，雖然在萊豬政策上他們也反對，但通常民進黨的案子他們都一味贊成，「當國會議員把自己當舉手部隊的時候，行政部門自然看不起我們，最重要是國會要恢復自主尊嚴意識，不要被行政部門認為是橡皮圖章、舉手部隊。」