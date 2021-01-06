台美政軍對話 外交部：細節不便透露
記者張志康/綜合報導
2021-01-06 11:22:31
今（6）日美國國務院宣布，政軍局助卿Clarke Cooper將出席台北時間明（7）日上午進行的台美政軍對話並視訊致詞。外交部表示，基於台美互信及外交默契，不便對外透露相關細節。未來我方將繼續在現有的堅實良好基礎上，與美方就各項合作議題保持密切溝通及深化交流。
美國國務院今日罕見地透過公開行程公布，國務院政軍局助卿Clarke Cooper將於美東時間6日晚間6時30分（台灣時間7日上午7時30分）透過視訊方式出席美台「政治軍事對話」（Political and Military Dialogue），並在會中發表談話。據了解，台灣方面將有外交部、國防部官員參與，雙方預計就區域情勢、台美軍事合作與軍售交換意見。
對此，外交部發言人歐江安表示，台灣與美國之間有涵蓋各層次且多元的對話管道，雙方經常就各項共同關切的議題保持密切且順暢的溝通，以持續深化在政治、經濟及安全等各層面的合作。歐江安指出，針對台美對話管道的具體細節，外交部基於台美互信及外交默契不便對外透露。未來我方將繼續在現有的堅實良好基礎上，與美方就各項合作議題保持密切溝通及深化交流。