嫁來2個月就烙跑回家！陸女「3原因」狂嫌台灣：寧願單身
編輯中心/綜合報導
2021-01-06 13:16:17
婚姻絕非兒戲，不過日前卻出現一起中國大陸籍王姓女子嫁來台灣，因為忍受不了住在台灣遇到的「3個不滿」，便在兩個月後就跑回海南島，更稱「寧願單身過活」，丈夫也訴請離婚，最終結果也曝光。
該案判決書指出，陸籍王女於2019年9月3日結婚嫁來台灣，但來了之後無法適應台灣的生活，認為「天氣太冷、風太大、東西難吃」，也產生「沒有朋友的孤獨感」，最終無法承受，在台灣待了2個多月就跑回故鄉海南島，還講明不會再回來，寧願回海南島單身過活。事發後，王女丈夫仍嘗試用微信聯繫老婆，希望挽回這段感情，但王女則以「就算我過去，兩人在一起生活也不會開心的」、「我已經嘗試過了，很後悔」 、「你的條件很好，你會找到一個更好的陪你度過，是我不好，要求太高，我也覺得我適合單身過，努力賺錢過自己想要的生活」等字句回應。身心俱疲的王女丈夫最終向苗栗地方法院訴請離婚，法官調查發現，王女並無遭管制入境之紀錄，於2019年11月出境後，迄今未再入境，認為王女無正當理由拒絕返台，兩造分居迄今已逾1年，雙方徒有夫妻之名而無夫妻之實，因此判離婚獲准。（編輯：潘毅）