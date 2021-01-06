吳釗燮兒「駐美」遭誤解 民進黨澄清：黨職非公職
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-06 16:21:09
民進黨今（6）日宣布由外交部長吳釗燮的兒子吳迪出任民進黨駐美辦公室副主任。發言人謝佩芬表示，現階段民進黨駐美辦公室僅有兩人，人力不足。因此，該處依需求增聘新的人員加入。也特別澄清吳迪擔任的職務為民進黨黨內幹部，並非公職人員。
謝佩芬表示，長期以來，民進黨相當重視對美關係，國際部會與各國駐台使節進行各項交流，如定期的拜會、舉辦外交使節政策說明會等，也透過民進黨駐美辦公室與美國行政部門、國會議員、智庫學者等各界保持密切聯繫，即使是在疫情期間不曾間斷。蔡英文總統上任以來，鼓勵年輕人積極參與黨務工作，作為執政黨，極力推動外交工作亦是民進黨的重點項目，所以也鼓勵有志於為台灣發聲的年輕人才加入民進黨，讓這些年輕人有機會參與政黨外交的實務工作。謝佩芬指出，政黨外交是協助國家拓展外交重要的一環，也因民進黨重視年輕外交人才的培養，所以，長期以來，民進黨國際部和駐美代表處聘任很多優秀年輕人，透過年輕人所展現的活力與創意，讓台美雙方能更為認識彼此，拉近關係。民進黨也全力做好政黨外交工作，協助行政部門推動對外工作。