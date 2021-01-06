名家論壇》吳崑玉／高雄也可以這麼美！

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我不知道這是那個團隊的傑作？但此次設計企圖之宏大，已不是在辦一場晚會而已，而是在創造一個刷新耳目的城市印象。
以往對城市的印象多來自地標建築，例如自由女神或雪梨歌劇院，但技術可以刷新認知，以對抗重複煩膩。所以雪梨跨年放煙火，時代廣場每年倒數都要玩點新花樣。101大樓的煙火當年讓人驚豔，但久而久之，奶瓶刷也看膩了，今年就沒想去看。
城市舉辦大型活動，一方面可以創造城市形象，另方面也是改變城市風貌的起點。以往討論過，台北、台中都舉辦過花博，有沒有想要留點什麼下來？順便打造出一個「花園城市」？台北舉辦「設計之都」，有無因此讓設計進入城市各種公共設施或建管規範更新？連公車站都能讓人驚豔？台灣城市舉辦大型活動，永遠就只是個活動，就像是個選舉造勢晚會的放大版。總是事過境遷，能拆全拆，激情過後，城市依舊回復滿地四四角角的「中華民國美學」。
高雄百年燈光秀能留下來嗎？能像維多利亞港那樣，每晚定時展演嗎？有規劃搭配遊艇「萬船齊發」或開手機燈光「星光點點」嗎？難免有點懷疑。
台灣城市的大型活動之所以如此重複無趣，關鍵還是出在發包制度與官僚慣性。官僚系統與政治人物的思考重點，第一是要發包流程周延完美，有前例不出事還能省錢，於是就循例辦理很難創新。第二是要給誰做？讓誰得利？賣誰的人情？君不見，台北市跨年晚會向來由TVBS承包，柯P上台後便轉給三立？今年更像是電影「大腕」的2021現實版，歌星背後電子看板一直跳出舒跑等各種廠商廣告，整體美感完全被破壞殆盡。
不知為何？我國官僚們對美學設計向來鄙視，總把設計當成美工，覺得那些花俏美術不實用，懶得討論深究，或因為要多花錢而卻步。官僚們真該去好好讀讀「為社會而設計」這本經典，設計的目的，是在幫人們解決問題，或讓人類社會生活得更好、更愉悅、更方便、更一目了然、更引以為傲，走在路上，隨時都會發出「原來這樣也可以」的讚嘆。人們不會讚賞周延，卻會讚嘆與傳頌新鮮。城市形象就跟吊凱子一樣，沒有讓人看見外在美，便沒人想瞭解你的內在美，這是人性的現實。
所以，想藉跨年造勢晚會提高聲量的政治人物們，其實該向高雄學學。把整個城市當作舞台，發揚出城市特色，才會讓這個城市的居民引以為傲，轉而支持。其實不必太過迷戀大型活動或明星帶動，只要處處用心，時時抱著「為社會而設計」的做事態度，一個太陽能公車站牌，或是一組重新設計的夜景，都能快速贏得人們的肯定。
高雄其實沒有做什麼偉大的建設，改變城市印象，讓人發出讚嘆，只不過用對了「光」而已。就像李光耀對新加坡觀光局長講的那樣，「陽光！陽光就夠了！」很多好東西，起始點與工具都是尋常不過的東西，只是用對了設計。
城市首長們何必在意那點音量與收視率高低？音量與民調只是貓的尾巴，愈去追逐愈會原地打轉，還會因此暴怒。多用點心思在設計這個社會，或在每個小地方引入設計，也許音量自然隨之而來。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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