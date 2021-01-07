歐洲疫情嚴峻　葡萄牙愛爾蘭單日確診破紀錄

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葡萄牙在去年耶誕節前後放寬防疫限制，但跨年當天重新實施嚴格措施，禁止在各自治市間旅行和公眾集會，然而病例數持續快速增加。葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）上週末曾表示，他擔心假期過後，感染數字會大增。為對抗這波疫情，葡萄牙國會同意延長原定7日結束的緊急狀態1週，至1月15日為止。
愛爾蘭今天通報新增7836起病例，超越4日增加6110起病例的紀錄。愛爾蘭首席醫療官員說，率先出現在英國的高傳染性病毒株，已變得愈來愈普遍。愛爾蘭政府今天並宣布，由於一波「感染海嘯」恐讓醫護單位無法負荷，1月份學校將維持關閉。
另外，義大利衛生部今天通報新增548人因新冠肺炎病故，新增感染人數來到2萬331人，義大利自去年2月21日出現疫情以來，累計已有7萬6877人病歿。衛生部並表示，迄今累計確診數已達220萬1000例左右。（譯者：楊昭彥）1100107
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