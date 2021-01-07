寒流今來襲21縣市發低溫特報 中部以北入夜低溫下探6度
記者陳致宇／台北報導
2021-01-07 07:37:55｜2021-01-07 07:38:57
受到寒流南下影響，今（ 7 ）日各地氣溫明顯下降，氣象局已針對屏東縣以外的 21 縣市發布低溫特報，入夜後中部以北及東北部地區低溫下探 6 度，其他地區低溫也只有 10 度左右，另外在基隆北海岸及大台北山區易有局部大雨發生，其他地區也會有降雨機率，提醒民眾注意保暖並攜帶雨具備用。
氣象局表示，今日寒流南下，北台灣一整天溫度呈現下降的趨勢，其他地方下半天後也會明顯感覺到溫度下降，各地越晚越冷，預計入夜後中部以北及東北部地區低溫僅 6 至 8 度，其他地區也只有 10 至 12 度的低溫，提醒民眾注意溫度的變化，做好保暖工作；天氣方面，北台灣持續容易下雨，北海岸及大台北山區易有局部大雨發生，花東地區及中南部山區也有局部降雨，中南部平地亦有零星降雨，其他地區雲量較多。氣象局指出，周五至周六清晨是這波寒流最強的時候，預估中部以北及東北部地區低溫僅 6 至 8 度，其他地區也只有 10 至 12 度，沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些，尤其周五北台灣整天的氣溫都在 班度以下，濕冷持續時間長，要做好保暖措施。
降雨部分，周五上半天水氣仍多，北台灣容易下雨，北部、東半部地區及中南部山區也有下雨機會，其他地區雲量較多；北台灣 1,000 公尺以上的山區，以及中南部 3,000 公尺以上的高山有降雪的機率；周五下半天起水氣逐漸減少，周六只剩北部及東半部地區仍有降雨情形，中南部山區為短暫雨後多雲，其他地區為多雲。氣象局預估，周日寒流減弱，各地清晨氣溫仍低，白天氣溫會稍微回升；到了下周一、周二又有另波強烈大陸冷氣團南下，各地天氣再轉寒冷，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。