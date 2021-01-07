道路維護經費拮据 陳其邁：已向中央爭取經費
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-07 12:28:06
高雄市長陳其邁今（7）日上午接連視察鳥松區美山路淹水改善工程，與神農路道路刨鋪工程，高雄市長陳其邁說，雖然預算困難，仍希望提升道路品質，尤其是高雄舊縣區的道路能夠加速刨鋪的速度，不要說一個城市存有城鄉差距，而鳥松區美山路淹水改善工程，預計將可改善區域性淹水狀況。
高雄市長陳其邁指出，雨水下水道的工程跟道路的刨鋪是此次視察的重點，鳥松地區大家最多抱怨的地方還是淹水，所以希望能夠先做一些處理，進行鳥松區美山路淹水改善工程，希望能夠加速工程進度；而神農路是鳳山、大寮、鳥松重要的聯外道路，使用頻率非常高，所以就希望說趕快改善道路的品質。陳其邁強調，去年一整年道路的維護相關預算18億，但在6月的時候錢就只剩下3,600萬，造成下半年有些道路刨鋪的工程預算真的非常非常的困難，所以今年總共向中央爭取23.7億，希望提升道路的品質，尤其在舊縣區的道路能夠加速刨鋪的速度，不要說一個城市存有這種城鄉差距，另外港區周邊土地都是重車經過的地方，所以也已經跟港務公司、交通部爭取預算，希望說能夠改善周邊的道路。