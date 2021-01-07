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港民主派人士遭大舉逮捕　陳其邁：高雄與香港站在一起

記者鄭婷襄/高雄報導

2021-01-07 15:55:21

高雄市長陳其邁在連儂牆貼上「KH撐HK」的便條紙，盼榮光再歸香港。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市長陳其邁去年11月參加「香港主題展－無形的城牆：焦點以外」展覽開幕式，在連儂牆貼上「KH撐HK」的便條紙，盼榮光再歸香港。（圖／記者鄭婷襄攝）
昨（6）日清晨，傳出香港警方大規模逮捕53名香港民主派人士，高雄市長陳其邁今日以「自由的空氣永不窒息　高雄與香港站在一起」為題發文，認為台灣聲援香港，不只是基於追求自由民主的歷史經驗，更是共同抵抗外來政權壓迫的同情共感，「香港加油」。
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陳其邁表示，繼黎智英、周庭、黃之鋒等民主人士遭港府惡意收押後，昨日更肆無忌憚，以違反港區國安法為名，大舉逮捕53名發起或參與立法會選舉民主派初選的人士，此舉無疑是北京授意，要將捆繞在香港人脖子上的威權鐵鍊，更加緊縮。
陳其邁指出，中國自改革開放以來，一度在胡錦濤時期，讓世界各國認為，有可能因參與國際組織而逐漸走向自由民主的體制，然而香港此時的際遇，證明這是一場虛妄的誤會；北京對香港的種種作為，從拒絕落實基本法雙普選、片面修改國民教科書，到如今以顛覆國家政權為名，拘捕異議人士，顯示北京一直以一國一制的再中國化角度看待香港。
陳其邁認為，香港開埠以來，早已在歷代及各國移民的努力下，打造出名為「香港人」的獨特存在，2019年兩百萬人為政治權利走上街頭的呼喊，更使得香港人的身份昇華為更具體的香港民族，在台灣、高雄各處，香港朋友們所開設的店家裡，香港民族的意象隨處可見，台灣聲援香港，不只是基於追求自由民主的歷史經驗，更是共同抵抗外來政權壓迫的同情共感。
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