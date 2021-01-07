富邦悍將春訓　嘉市棒球場開跑

中華職棒富邦悍將，今年首度春訓地點移師至嘉義市KANO棒球場舉行，率先於今(7)日開訓，不但展現旺盛的企圖心，昨日更宣布簽下第6名洋將，為28歲右投手優瑪，將以「育成洋將」之姿為球隊效力。嘉義市長黃敏惠今日也受邀出席開訓儀式，除了為球員加油打氣，同時也感謝富邦悍將選定嘉義市KANO棒球場作為球隊春訓比賽場地。

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黃敏惠市長指出，KANO棒球場是百年球場，很多選手都曾於此比賽過，付出汗水及淚水寫下輝煌的故事。富邦悍將選擇嘉義市作為訓練基地，代表市民表示歡迎。她指出，凡事只要在這邊練習過，一定會成功，富邦育樂股份有限公司（富邦金控）是臺灣唯一同時擁有職業棒球隊及職業籃球隊（臺北富邦勇士）的企業，對台灣體育界的付出不遺餘力，此次於嘉義市的訓練，一定能勇奪總冠軍，期望以最好的氣候、最好的場域、最好的球隊在這裡拿下最好的成績。

富邦育樂股份有限公司董事長兼富邦悍將領隊蔡承儒指出，每一年球隊的目標即是總冠軍，希望延續去年下半季的氣勢，達成去年沒有達到的目標。另外，因有去年的經驗，了解在疫情的階段下找洋將的程序較為複雜，但若洋將能早點接受完整的春訓，狀況都會比較好，希望在二月底前，所有的洋將都可以到齊。總教練洪一中也指出，今天是開訓的第一天，感謝嘉義市政府提供好的場地讓球員使用，在大家用心努力下，希望今年為富邦拿下第一座總冠軍。

市府教育處林立生處長指出，嘉義市KANO棒球場已經在地服務了一百餘年，在嘉義市政府積極努力下，教育部體育署也全力支持補助經費，雙方共同投入新臺幣一億兩千一百五十萬元整修這座百年球場，整修項目包含球場排水系統、天然草皮、內野座椅全數更新、記分板、廣播系統、貴賓室座椅更新等，連同球員最重視的重訓室、水療池也都納入本次整建工程中，希望藉由此次和富邦悍將建立的良好合作關係，提供球隊一個全新的球場辦理訓練、比賽，同時市府也藉此推動運動經濟的發展，讓市民享受最精彩的棒球賽事，創造三贏的局面。