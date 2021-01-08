嘴賤？ 中市某國二生遭同學罰跪鐵棍毆打
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-08 13:38:34
網路臉書昨(7)日深夜有人PO出台中市新社區一名國中生遭學校同學罰跪並持鐵棍毆打的霸凌短片，台中市教育局証實有此事件；並說明是因為施暴的同學於跨年時偷喝酒被老師獲悉責備，犯錯的2名同學事後即對「大嘴巴」的同學帶到停場動以私刑教訓。東勢分局、少年隊和相關單位已獲報偵辦；據瞭解，施暴的同學家長已向受害同學及家屬表示道歉。
影片中有註明是新社區的某高中國中部二年級學生聯合霸凌一名同學，並可看見一名穿著學校外套廋小的同學跪在停車場內，哀求著「很痛!」，旁邊一名同學特別交待持鐵棍動手的同學：「不要打臉，打臉會被發現！」，毆打時並警告「早就看你不爽了！」、「給我跪好！」「以後就不要嘴賤！」，遭毆打的同學屁股每承受一棍，身體就前後晃動，表情痛苦。台中市政府教育局証實確有此事，校方已請受虐學生家人帶學生至醫院驗傷及報警，2位施暴的家長也帶學生向受傷學生及其家人道歉，目前三位學生仍到校正常上學。據瞭解，受虐同學無父無母，係由阿嬤隔代教養，阿嬤知道孫子遭人欺侮而無法保護他，表示感到很難過。臉友紛紛表示「可憐的孩子」、「這個政府跟學校是怎麼了，真是糟糕」、「這不一個一個抓出來打怎麼說得過去」、「才二年級…天啊」…。
教育局指出，該校已於今日上午7時30分召開防制校園霸凌因應小組會議，決議外聘學者專家組成調查小組啟動調查，同時針對全校國中生進行法律常識教育，避免再次發生偏差行為；另將持續輔導雙方學生修復關係。此外，教育局督學已前往學校督導了解案情，掌握學校處理程序，並督促學校做好學生後續輔導措施。