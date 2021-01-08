張廖萬堅揪企業寒冬送暖 助千名弱勢學童
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-08 15:23:04
受疫情影響弱勢家庭處境更形弱勢，立委張廖萬堅長期關心學童，每年歲末時期都會邀集企業做愛心，包括瓏昇建設、多芬建設等，今年已邁向第十個年頭，希望能協助這些弱勢學童安心過年，此次，共募集白米、麥片、奶粉、罐頭和泡麵等1400份物資，自今(8)起至11日，分別在西屯、南屯3服務處進行發放，協助弱勢學童，在疫情衝擊的寒冬中，仍能夠感受到社會的溫暖。
張廖萬堅表示，除了列冊中低收入戶可獲政府部門補助外，另有弱勢邊緣戶因故無法獲得扶助，為此特別透過學校協助免繳納營養午餐費的弱勢學童能安心過年，近幾年來持續舉辦送暖活動，除了本週的寒冬送暖外，重陽節前更透過謝姓友人成功向永和店仔街福德宮募集1600斤的白米來捐贈給長照據點，讓長輩們開心共餐，希望讓孩子與長者們都能夠感受到社會關懷的助力，更期盼能拋磚引玉，邀請更多企業一起為社會多多注入些暖流！瓏昇建設襄理賴佳君表示，該公司持續扶弱關懷活動，募集並捐贈愛心物資活動，已經進行16年，弱勢學童與獨居老人是關懷對象！希望能持續號召更多企業回饋社會，也感謝張廖萬堅委員多年的能協助提供管道，扶助弱勢學童一起舉辦愛心送暖活動。市議員林祈烽說，去年因有武漢肺炎疫情，很多社福單位的年度募款都嚴重受到影響，一些弱勢家庭可能就無法獲得更多的愛心幫助，他特別請市府教育局統計提供各國小中低收入戶繳不起營養午餐費的學生數量，透過張廖萬堅立委的牽線，一起向愛心企業募集物資，再請學校轉知給學童家庭前來領取，希望透過大家的愛心幫忙，能讓這些學童和家長都可以安心快樂的過年。